Ce poulailler d'architecte a été conçu comme des logements collectifs

Un cabinet d'architectes réputé a conçu ce poulailler installé au Mexique pour fournir des œufs à la fondation artistique Casa Wabi.

Mettre de l'esthétique et de l'architecture dans un poulailler, c'est possible. C'est en tout cas l'exercice de style auquel s'est livré le cabinet Kengo Kuma and Associates pour créer une «coopérative» destinée aux poules de la Casa Wabi, une fondation artistique installée à Puerto Escondido, au sud du Mexique.

Très modestement, le partenaire du cabinet en charge du projet, Javier Villar Ruiz, admet qu'en tant que spécialiste du logement, son expérience de ce type d'habitat est très limitée. «Dans notre cabinet, nous travaillons généralement sur des logements destinés à être occupés par des personnes à des fins très spécifiques. Alors, pour ce projet, nous avons eu l'opportunité intéressante de développer un projet de type pavillon mais avec une fonction vraiment particulière pour ses habitants... qui se trouve être des poulets!», a-t-il confié au site Dezeen.

À la manière de logements collectifs, les architectes ont conçu des espaces communs. L'espace abrité à l'intérieur du poulailler sert à toutes les activités générales tandis que la structure elle-même avec son système de planches entrelacées, crée des cellules individuelles où les poules peuvent s'installer ou se reposer. Ces carrés de bois grillagés sont soit laissés ouverts pour l'aération, soit bouchés. Au final, cette structure permet, selon ses concepteurs, d'en faire un lieu à la fois bien ombragé et bien aéré.

Du bois brûlé pour être plus résistant

Côté esthétique, le cabinet a utilisé la technique japonaise traditionnelle du bois brûlé «shou sugi ban» ou «yakisugi». Outre son aspect noir, la carbonisation permet de mieux préserver le bois en le rendant naturellement résistant aux intempéries et aux insectes. Malgré son aspect très simple, la structure propose différents espaces grâce à ses murs qui se chevauchent.

En entrant, un espace de travail a été installé à côté des poules. C'est un atelier où les œufs sont mis dans des boîtes, où l'on peut effectuer des réparations ou alors peut intervenir un vétérinaire. Avant même le Covid-19, une zone de quarantaine avait été installée pour isoler les animaux malades en cas de besoin. Une cour permet de séparer ces différents espaces du poulailler qui s'étend au total sur 155 m². Quant au sol, il mêle selon les besoins: sable, gravier et briques d'argile.