Ce mythique atelier d’artiste aura droit à une cure de jouvence

Profitez des Journées nationales de l’architecture, pour découvrir l’Atelier 11 dans le 15e arrondissement de Paris. Cet endroit ayant accueilli Gauguin ou Modigliani va bientôt renaître de ses cendres.

C’est l’une des plus anciennes résidences d’artistes du monde à être encore en activité. L’Atelier 11, installé Cité Falguière dans le 15e arrondissement de Paris est un rescapé. Il a accueilli les plus grands, de Modigliani à Brancusi, en passant par Gauguin, Soutine ou Foujita mais a bien failli disparaître sous les pelleteuses et les découpages en appartements qui ont sévi dans les années 1960, en pleine rénovation urbaine du quartier Montparnasse.

Pourtant, 150 ans plus tard, ce lieu mythique est bien fatigué et a besoin de se réinventer tout en bénéficiant d’une profonde réhabilitation. C’est ainsi que la Fondation du patrimoine (par sa délégation Île-de-France) ainsi que l’association Cité Falguière et l’association l’AiR Arts ont mis au point un projet de restauration des façades et de rénovation des espaces intérieurs du lieu (voir notre diaporama) . Et pour projeter cette survivance du 19e siècle véritablement vers le 21e siècle un appel à partenariat est lancé pour structurer l’accueil du public mais aussi d’artistes pour une Résidence internationale d’art et de recherche.

1,2 million d’euros de travaux

Mais dans un premier temps, c’est un appel aux dons qui est lancé pour boucler le financement du projet. Les travaux intérieurs et extérieurs ont été chiffrés à près de 1,2 million d’euros sur lesquels 105.000 euros ont déjà été collectés car le projet était lauréat 2022 de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, l’endroit sera ouvert au public samedi 14 octobre de 11h à 20h . L’occasion d’y découvrir le projet de réhabilitation développé par un collectif transatlantique d’architectes formé par gh3* (Toronto, Canada) et TNT Architecture (Paris, France), avec les conseils de Studio Gang (USA/Paris), FREAKS (Paris, France) et de Jean-Louis Martinot-Lagarde, architecte du patrimoine délégué par la Fondation du patrimoine. L’occasion également de relayer l’appel aux dons de la Fondation du Patrimoine qui compte collecter 150.000 euros pour ce projet , en écho aux 150 ans d’histoire de l’Atelier 11.

Comme le soulignent les associations L’Air Arts et Cité Falguière, la rénovation est incontournable pour assurer aux verrières du 19e siècle une isolation thermique tout en respectant leur dessin d’origine, de rendre les espaces plus fonctionnels et enfin d’assurer un accueil du public et des artistes en résidence aux standards actuels de confort et de sécurité. Un objectif qui sera atteint en conservant autant d’éléments d’origine que possible: ce sera le cas de l’ossature principale en bois ainsi que le dessin global des verrières, grâce à l’usage de profils métalliques aussi fins que possible pour préserver leur «allure iconique», selon les architectes. Par ailleurs, l’espace principal en double hauteur et la disposition actuelle à trois niveaux seront également conservés.

Par ailleurs, depuis 2021, l’association l’AiR Arts organise à l’Atelier 11 un programme pilote de ce que sera la future résidence d’artiste après les travaux de réhabilitation. Près de 70 artistes contemporains et professionnels de la culture, français et internationaux, y ont déjà participé. L’expérience sera prolongée en lançant un appel pour permettre aux institutions culturelles et académiques, locales et internationales, ainsi qu’aux particuliers et entreprises mécènes, de participer à cette initiative.