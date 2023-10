Ce maire refuse de quitter le logement qu’il loue depuis 19 ans

Le maire de Locronan, dans le Finistère, affirme avoir reçu des enveloppes vides en lieu et place de courriers recommandés lui donnant congé, ce qui invaliderait cette demande, selon lui.

Un locataire ne veut pas quitter le logement qu’il occupe avec son épouse à Locronan, dans le Finistère (29), depuis près de 20 ans, alors que la propriétaire lui a donné congé afin d’emménager elle-même dans ce bien. Et ce n’est pas n’importe quel locataire puisqu’il s’agit du maire de Locronan, Antoine Gabriele, lui-même.

Marie-Thérèse, la propriétaire, affirme pourtant avoir agi dans les règles de l’art et envoyé un courrier recommandé donnant congé au locataire. « J’ai demandé de l’aide à un agent immobilier pour rédiger le courrier. Conformément à la loi, je l’ai envoyé plus de six mois avant la date à laquelle je souhaitais récupérer le logement, au mois de décembre 2022. Via ces lettres, j’expliquais clairement à M. Gabriele ma volonté de récupérer la maison », assure-t-elle au Télégramme . Le maire, quant à lui, assure avoir reçu non pas un courrier recommandé mais des enveloppes vides de la part de la propriétaire, ce qui rend invalide la demande de congés selon lui.

4260 € de dommages et intérêts

La propriétaire avait prévu de vendre le bien qu’elle occupait jusqu’ici pour emménager dans le logement qu’elle louait au maire. Après la vente de sa maison en janvier, elle se retrouve obligée de trouver un autre logement puisque le maire se maintient dans les lieux. Elle contacte la mairie pour demander un logement d’urgence après avoir vendu sa maison en janvier mais elle reçoit une réponse négative. Elle se retrouve alors obligée de louer un appartement dans une autre commune et lance une procédure judiciaire.

La justice tranche en sa faveur le 21 juillet, constatant la validité du congé pour vente, et ordonne l’expulsion du maire et de son épouse du logement , au plus tard le 02 novembre. Le maire est aussi condamné à verser 4260 € au titre des dommages et intérêts ainsi que 800 € pour les frais d’avocat de la propriétaire. Le maire et son épouse ont toutefois fait appel de cette décision.