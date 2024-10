Ce loft luxueux avec piscine a été acheté par un acquéreur inattendu

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un acheteur aisé qui a acquis ce bâtiment qui servira à la formation aux métiers de nageur sauveteur.

Ce loft marseillais avec sa piscine intérieure au centre et sa plage en tech ne va pas être vendu à une famille qui désire passer du temps au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail. Car la piscine rectangulaire du loft d’un bleu presque translucide ne sera pas dédiée à l’apprentissage de la natation mais à un centre de formation théorique aux métiers de maître-nageur sauveteur et secouriste, en plein cœur des quartiers nord de Marseille.

C’est une association, Le Grand Bleu, qui occupera trois des six bureaux. Les trois seront loués à des entreprises ou à d’autres associations. Des salles de cours seront installées pour accueillir entre 25 et 30 stagiaires. Ainsi les futurs maîtres nageurs recevront une formation théorique dans ce lieu magique pensé par l’architecte Rudy Ricciotti, connu pour avoir conçu le Mucem . Pour la formation pratique, l’association, qui forme gratuitement 1700 enfants par an à la natation, continuera de se tourner vers les piscines municipales. Quant à l’espace extérieur du loft, il pourra être investi pour les formations de secouristes.

Des séminaires et autres événements pourront également se dérouler dans ce vaste espace de 350 mètres carrés. Le loft comprendra également des espaces de coworking qui pourront être loués à la journée ou à la semaine. « Pour passer le diplôme de maître-nageur sauveteur, il faut aller à Aix ou Avignon », déplore Brahim Timricht, directeur de l’association Le Grand Bleu. Nul besoin de quitter Marseille désormais pour apprendre le métier de secouriste. Jusqu’ici, Le Grand Bleu formait des maîtres nageurs sauveteurs mais n’avait pas de lieu dédié pour la formation.

Les planches de bois d’une estrade devenues une vasque

Le loft déjà mis sur le marché en 2018 à 650.000 euros, était à nouveau proposé par le réseau Espaces atypiques à la vente, moyennant 599.000 euros cette fois. Est-il parti à ce prix ou l’association a-t-elle négocié? La question reste en suspens. Le réseau Espaces Atypiques, contacté par Le Figaro , n’a pas souhaité répondre. En tout cas, l’association profitera de prestations rares: une hauteur sous plafond vertigineuse, avec une charpente apparente ce qui donne du charme au loft, de la lumière grâce à ses baies vitrées et une vue sur la piscine à travers tout le logement depuis les coursives. Ce lieu aux dimensions impressionnantes a connu plusieurs vies: d’abord relais de poste au 19e siècle, il est devenu une maison d’architecte en 2000 puis un centre de formation de maîtres nageurs aujourd’hui.

Le loft nécessitait des travaux de rafraîchissement (voir les photos avant/après en illustration principale). L’architecte franco colombienne Daniela Montes et l’entreprise Pivot Panda ont transformé le lieu en respectant la patte de Rudy Ricciotti. Pour revoir la fonctionnalité du lieu qui passe de maison d’architecte à bureaux, des matériaux déjà existants ont été réemployés. Les planches de bois d’une estrade ont été utilisées pour créer une vasque. « L’une des principales initiatives a été de récupérer et transformer des meubles, portes et cloisons pour limiter les travaux de démolition et réduire notre empreinte carbone », explique Daniela Montes. « En intégrant des éléments de bleu et de rouge en clin d’œil à la Méditerranée et à la sécurité en mer, ils ont su apporter une nouvelle identité au lieu, en phase avec l’ADN du Grand Bleu », explique l’association dans un communiqué de presse.