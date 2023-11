Ce délicieux prieuré et sa chapelle sont à vendre pour près de 3 millions d’euros

Dans la région de Bollène, cette vaste propriété mêle bâtiment principal avec des racines du 11e siècle, oratoire remontant au 7e siècle, dépendances et près de 40 ha de terrain.

En ces jours de Toussaint et de fête des morts, bon nombre de Français vont se déplacer pour fréquenter les églises et les cimetières. Pour ceux disposant de (très) gros moyens financiers, voici l’opportunité d’acheter son propre édifice religieux, avec ce domaine combinant un prieuré et sa chapelle chargés d’histoire, où reposent certains des moines et ermites ayant occupé les lieux. Cet ensemble immobilier de la région de Bollène ( Vaucluse ) inscrit aux Monuments historiques est proposé à la vente par le réseau provençal Janssens immobilier pour la coquette somme de 2,98 millions d’euros.

Les origines de la chapelle remontent au 7e siècle à une époque où existait encore un village à proximité dont il ne reste plus de trace aujourd’hui même si des relevés archéologiques attestent de la présence passée d’une villa gallo-romaine sur ce site. C’est au début du 17e siècle que la chapelle occupée depuis de nombreuses années par des ermites et des moines est largement rénovée. Une petite statue de la Vierge installée sur l’autel et à laquelle les fidèles prêtent des vertus miraculeuses attire une foule de pèlerins et de voyageurs vers cet oratoire connu sous le nom de Notre-Dame des Grâces dont l’agrandissement est achevé en 1635.

Un enfant du pays

Le prieuré, dont les origines remontent au 11e siècle prend quant à lui son envol en 1642 lorsque les Récollets de Bollène achètent la chapelle et y établissent un couvent. Le lieu continue à attirer des pèlerins jusqu’à la fin du 19e siècle. L’ensemble a été acquis il y a 30 ans par un enfant du pays qui jouait dans ce prieuré dans ses jeunes années et qui avait évoqué très tôt son désir d’acquérir un jour les lieux. Chose ce dont le précédent propriétaire s’était souvenu quand est venu le temps de céder les lieux. Mais les heureux propriétaires, aujourd’hui âgés de 75 ans ont effectué toute leur carrière professionnelle à Munich en tant qu’antiquaires et leurs enfants sont de vrais Bavarois. À ce stade de leur vie, une telle propriété devient lourde à gérer comme résidence de vacances sans perspective de reprise par la génération suivante.

«C’est un domaine d’exception comme on en voit peu souvent sur le marché dans ce secteur» , se félicite Arnaud Bercker, en charge de cette commercialisation toute récente. Il est vrai qu’en plus d’une histoire riche et d’un entretien des lieux qui a bénéficié de l’œil expert d’un couple d’antiquaires, la propriété renferme des «trésors». «Avec les sécheresses que nous connaissons actuellement, l’endroit bénéficie d’un sacré atout avec sa source romaine comme en attestent des pièces d’or trouvées sur place et la voie romaine qui traverse la propriété, explique-t-il. Et par ailleurs, sur les 39 ha de terrain, le domaine dispose de 8 ha de vigne en appellation Côtes-du-Rhône.»

Mariages ou domaine viticole

Proposés à la vente depuis quelques semaines seulement les lieux attirent pour l’instant des marques d’intérêts émanant à 60% de l’étranger, celles venant de la France étant surtout parisiennes. L’un des acheteurs potentiels envisage d’y installer sa collection de voitures, un autre se penche sur l’activité viticole et la plupart des visiteurs envisagent des activités de réception et de mariage. Avec ses grands espaces et sa chapelle, l’endroit s’y prête évidemment tout particulièrement sans oublier les magnifiques panoramas qu’il offre sur la région, notamment sur Pont-Saint-Esprit et jusqu’au Rhône. Par ailleurs, l’autoroute est toute proche et la desserte du TGV plutôt facile.

Dans le détail, les acquéreurs disposeront d’une demeure principale (le prieuré) développant 480 m² avec, entre autres, une magnifique verrière, une cheminée du 16e siècle, véritable chef-d’œuvre de la Renaissance, un boudoir, une cave à vin climatisée, etc. Le tout propose 5 chambres, 4 salles de bains et une salle d’eau. Les lieux comptent par ailleurs 2 studios indépendants de 40m² et 45m², un logement annexe d’environ 70 m², sans oublier les 150 m² de la chapelle avec sa bibliothèque autrefois réservé aux moines et sa sacristie. Et ce n’est pas fini, puisqu’on répertorie parmi les dépendances un auvent de plus de 80 m², un auvent à calèche, une terrasse couverte avec four à pain, un auvent bûcher de 14,8 m² et une bergerie de plus de 80 m². Un vrai domaine post-covid où l’on peut entrevoir une vie en autarcie, à la manière des moines.