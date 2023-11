Ce chef d’entreprise va construire 40 maisons pour attirer des salariés

Dominique Lamballe, dirigeant de l’entreprise FenêtréA, spécialisée dans la fabrication de fenêtres, en Bretagne, doit recruter 100 salariés, mais le manque de logements freine l’arrivée de nouvelles recrues.

La crise du logement fait rage en Bretagne où 68 communes sont classées en zone tendue, le déséquilibre entre l’offre et la demande étant très marqué. Dominique Lamballe, à la tête de l’entreprise FenêtréA, spécialisée dans la fabrication de fenêtres, portes et volets en base aluminium et PVC sur mesure, à Beignon, dans le Morbihan (56), qui compte 550 employés, rencontre des difficultés pour recruter des salariés à cause de ce manque de logements, comme le relate Ouest-France . Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, déplorait en juin que « beaucoup de postes sont non pourvus » à cause de la trop grande distance entre le logement et le lieu de travail.

Il prévoit de créer une nouvelle usine en 2026 à Beignon qui va nécessiter l’embauche de 100 personnes, une jauge difficile à remplir. Il a déjà du mal à recruter de nouveaux profils pour son local existant, en pleine expansion. Les salariés se déplacent en voiture pour se rendre dans cette entreprise: « Nous recrutons des profils dans un rayon de 25 kilomètres. Au-delà, les opérateurs ne vont pas tenir dans la durée en termes de fatigue et de prix du gasoil. On perd donc des talents et nous n’avons de solution de logement à leur proposer », regrette le chef d’entreprise auprès Figaro.

La commune de Beignon a réservé un terrain mais ne pouvait pas construire de logement, par manque de moyens, et lui a proposé de s’occuper lui-même de la construction de logements sur cet emplacement. « Au début je me méfiais de cette image de patron qui fait construire des maisons pour ses salariés, à l’image des corons mais si on lance cette nouvelle usine, si on n’a pas cet atout logement on va avoir du mal à recruter », explique Dominique Lamballe qui décide de se lancer dans l’aventure et de construire 40 maisons. Pourquoi des maisons et pas des appartements? « Beignon c’est la campagne et ce n’est pas un marché d’appartement s », assure-t-il.

2000 euros le m²

Les salariés déjà présents et les nouvelles recrues auront le luxe de vivre à 400 mètres de leur entreprise et viendront à pied au travail. Ils pourront vivre dans une des 40 maisons, qui mesureront entre 70 et 100 m². Chacune aura son propre design. Les salariés seront associés à ce projet en tant que propriétaires, locataires ou investisseurs en entrant au capital de la Société civile de placement immobilier (SCPI), et pourront même cumuler plusieurs casquettes, investisseurs et propriétaire habitant par exemple. Les maisons, dont la construction démarrera en octobre 2024, ne seront pas toutes vendues en même temps, mais seulement chaque trimestre environ. « Dans une petite commune comme Beignon, vendre 40 maisons d’un coup peut perturber le marché », justifie le dirigeant de FenêtréA.

Côté tarifs, les maisons seront vendues au prix du marché, aux alentours de 2000 euros le mètre carré. Priorité aux salariés actuels et futurs bien sûr mais si des logements sont vides, tout un chacun pourra se positionner. « Le but ultime serait que 40 salariés deviennent propriétaires à terme », conclut le chef d’entreprise qui débourse plusieurs millions d’euros dans le projet.