Ce château en parfait état est à vendre 1,4 million d’euros, près de Toulouse

Construite au 19e siècle, cette demeure de 700 m² habitables, a été restauré il y a 20 ans.

Un château à vendre en parfait état, qui a fait l’objet d’importants travaux de restauration ces dernières années, c’est exceptionnel. Au pied des Pyrénées, à Saint-Gaudens (31), à une heure de Toulouse, cette demeure de 700 m² habitables est « intégralement en parfait état. Même les sous-pentes sont en bon état. Un château dans cet état de perfection, à ce niveau d’entretien, c’est rare. Ce type de biens représentent moins d’un quart du marché », souligne Guillaume Denniel, de Denniel Immobilier, antiquaire en immeuble, chargé de la vente de ce bien d’exception.

Le château a été restauré il y a 20 ans par un Allemand qui a installé un thermostat dans chaque pièce pour pouvoir piloter le chauffage. Les propriétaires actuels, des Français qui souhaitent se séparer du bien afin d’en acquérir un plus petit, ont restauré le toit grâce à l’intervention d’un Compagnon du Devoir. Le bien est à acquérir pour environ 1,4 million d’euro. La propriété offre tout le confort moderne sans dénaturer la décoration en stuc. Le bien comprend aussi une belle chapelle privée au décor polychrome peint. Une restauratrice spécialisée dans les décors peints historiques l’a rénovée. Une piscine à remettre en route complète le bien.

Construit pour le comte de Chambord

On retrouve de nombreuses références à la monarchie au sein du château : un portrait de Louis XVI, un autre de Marie-Antoinette, une couronne royale ou encore des fleurs de lys sculptées sur la cheminée. Le château date pourtant de la deuxième moitié du 19e siècle, mais les propriétaires, connus dans le secteur des courses hippiques, étaient proches de la famille royale et ont construit ce château dans le seul but d’accueillir le comte de Chambord et d’encourager son accession au trône. « De nombreuses familles aristocratiques se sont mises à construire des châteaux énormes en signe de soutien pour recevoir le comte de Chambord ou même offrir leur propriété au comte », relate Guillaume Denniel. Le comte n’est finalement jamais devenu roi, refusant le drapeau tricolore, lui préférant le drapeau blanc symbolisant la monarchie.