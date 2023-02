Ce chantier titanesque à 141 millions d’euros est unique en France

Un équipement multifonctionnel, composé, en un même lieu, d’une Arena, d’un Parc des Expositions, d’un Palais des Congrès et d’un Zénith adjacent, vient de voir le jour à Orléans.

Un complexe événementiel 4 en 1, composé du Zénith déjà existant, d’un tout nouveau Parc des Expositions, d’un Palais des Congrès flambant neuf et d’une Arena sportive de 10.000 places, vient de voir le jour à Orléans , à 4 kilomètres du centre-ville. Cet équipement multifonctionnel qui s’étire sur près de 400 mètres, permet de proposer une offre sportive , culturelle et événementielle aux habitants et aux touristes. Un chantier titanesque dont le coût est estimé à plus de 141 millions d’euros, en comptant la nouvelle station de tramway réalisée pour desservir le bâtiment.

Baptisé CO’Met, pour Centre Orléans Métropole ou pour Come and Meet us (venez nous rencontrer), « amorce un changement de regard sur l’entrée de la ville », selon l’architecte Jacques Ferrier qui a construit l’Arena. Avec sa coupe en résille d’aluminium perforée, le multiplexe se laisse voir en toute transparence. Depuis sa face avant tournée vers la ville et l’arrêt de tramway, on aperçoit le paysage naturel à l’arrière, le Bois des Montées. La résille est mise en lumière à la nuit tombée, donnant à voir ce qui se passe à l’intérieur du bâtiment, grâce à la centaine de projecteurs placés derrière la résille. « Une lumière blanche au quotidien et une lumière bleue pour les grands événements. Un véritable signal pour les habitants et les touristes », explique Jean-Marie Priol, directeur artistique de BOA Light Studio.

C’est avant tout la multifonctionnalité de l’édifice qui en fait une prouesse architecturale. Il permettra à Orléans d’accueillir, dans un même lieu et au même moment, des manifestations sportives , culturelles et économiques. Fin janvier, le Parc des Expositions a accueilli un salon de l’habitat dans un hall tandis qu’un autre hall a été transformé en restaurant. Le soir, un concert était donné à l’Arena située juste à côté du Parc des Expositions, ce qui offrait la possibilité de profiter d’une soirée festive tout en restant sur le même site.

Des salles modulables

Le Palais des Congrès, construit par le cabinet d’architectes Chaix & Morel, s’apparente à une boîte suspendue dans les airs. Il est posé sur le Parc des Expositions, comme en lévitation. Une salle de 1000 places permet d’accueillir des conférences ou des concerts symphoniques. Dès lors, comment empêcher les sons de circuler entre le Parc des Expositions et le Palais des Congrès et éviter de créer un environnement trop bruyant? « Nous avons placé des isolants suspendus sur des ressorts pour absorber le son et la paroi de la salle est plus épaisse », explique Pierre Cornil, architecte chez Chaix & Morel.

Depuis le Palais des Congrès, une passerelle permet un passage en intérieur vers l’Arena, salle de sports et de grands événements. L’Arena, dont le club résident est Orléans Loiret Basket, accueille aussi d’autres événements comme le concert de Michel Polnareff en juin prochain. À l’approche des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024, elle a également été homologuée pour les compétitions internationales de volley, de handball, de badminton, de boxe... Elle présente des tribunes démontables et rétractables que l’on peut retirer pour des événements d’une plus petite taille ou ajouter pour des événements de grande ampleur. « Le sol peut aussi être changé pour chaque discipline: badminton, judo, basket », précise Lukasz Kasprowicz, associé de Populous, cabinet d’architecte qui a réalisé les tribunes et les intérieurs de l’Arena. Un complexe modulable à souhait donc.