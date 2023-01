Ce chalet à la mode austro-canadienne disparaît dans son environnement

Cette maison de vacances québécoise s’inspire de l’architecture alpine autrichienne et de la chouette blanche typique de l’Amérique du Nord.

Le nom étrange de ce chalet québécois, Schnee Eule, en dit beaucoup sur ce projet de maison de vacances, situé en forêt, non loin du village de Morin-Heights, au Québec. Le cabinet d’architectes de Montréal spécialisé dans les constructions écologiques, l’Abri , a retenu un nom en allemand pour marquer le fait qu’il s’est inspiré ici de l’architecture alpine autrichienne. Mais le mot lui-même désigne le harfang des neiges, cette chouette blanche polaire, typique de l’Amérique du Nord et particulièrement adapté à l’hiver.

Du côté des principes écologiques et durables mis en avant, il fallait que ce chalet destiné à une famille de quatre soit particulièrement compact. Ce côté cubique permet de limiter l’empreinte au sol tout en maximiser les performances thermiques. Et le fait de prendre de la hauteur permet aux chambres de l’étage supérieur d’avoir une vue sur la cime des arbres dans un environnement très boisée. Et puisque les activités de plein air sont au cœur de la vie familiale des occupants, une salle de sport a été aménagée au rez-de-jardin, sans oublier un accès de plain-pied aux pistes de ski de fond et de VTT. Quant à la terrasse spacieuse et sa véranda, orientées au sud, elles permettent de profiter au mieux des beaux jours tout en offrant une transition en douceur entre les pièces de vie et l’extérieur.

Mobilier sur mesure

Quant à l’aspect harfang des neiges, oiseau qui se camoufle particulièrement bien dans le paysage hivernal, on le retrouve avec ce revêtement en bois peint en blanc, avec ses lattes installées à la verticale, intègre totalement le bâtiment dans son environnement. Les subdivisions horizontales du bâtiment rappellent les cabanes alpines traditionnelles, tout comme le toit à pente double avec ses grands débords. Enfin, l’intérieur a été conçu pour dégager une atmosphère calme et chaleureuse. Les grandes baies vitrées sont essentielles pour profiter des jeux de lumière et de la contemplation de la nature. Le poêle au cœur de la pièce de vie, apporte la touche de chaleur et de confort tandis que les meubles conçus sur mesure et fabriqués à la main dans une menuiserie de Montréal complètent le tableau.