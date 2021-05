Carrefour va tester les prospectus dématérialisés

Pour lutter contre le gaspillage, l'enseigne de grande distribution va proposer aux clients de deux de ses magasins de choisir entre un catalogue papier ou digital.

Comme d'autres enseignes de la grande distribution, Carrefour se lance dans le prospectus dématérialisé. À partir du 28 juin, les clients de deux hypermarchés pourront choisir entre un catalogue papier ou digital qu'ils pourront recevoir par courriel, SMS ou par message sur l'application WhatsApp.

L'objectif : lutter contre le gaspillage de papier. Le groupe y va progressivement. L'enseigne va débuter par un test de quatre mois dans ces deux magasins, l'un - celui de Lille - à la clientèle plutôt urbaine et l'autre plus rurale. «On ne veut pas éradiquer le papier. On va écouter nos consommateurs. Toute une part de la clientèle n'utilise pas nos catalogues papiers alors d'autres personnes veulent les avoir», précise Carrefour. Les personnes qui préfèrent poursuivre avec le format imprimé classique, continueront ainsi à recevoir dans leurs boîtes aux lettres les catalogues publicitaires.

Dans son communiqué publié le 27 mai, le groupe affirme ainsi vouloir «avant tout éviter le gaspillage inutile». «Cette dématérialisation des catalogues devrait permettre d'économiser sur une année, 300 tonnes de papier, soit plus de 5 millions d'exemplaires pour Lille et 260 tonnes de papier, soit près de 4 millions d'exemplaires pour Soyaux».

D'autres enseignes tentent de réduire le papier

Le groupe d'Alexandre Bompard n'est pas le premier à s'interroger sur l'avenir des prospectus papier et à vouloir réduire sa publicité papier. Depuis le 1er janvier 2019, Monoprix (enseigne du groupe Casino) ne procède plus à des distributions massives de publicités papier dans les boîtes à lettres. Il y a six mois, l'enseigne suédoise Ikea a annoncé qu'elle n'imprimerait plus son catalogue commercial.

Leclerc, qui avait promis en 2010 d'arriver en « 2020 sans prospectus», a opté pour une stratégie finalement moins radicale. L'enseigne affirme utiliser «du papier recyclé ou du papier issu de forêts gérées durablement». Les clients sont aussi «invités à rapporter leurs catalogues afin qu'ils soient recyclés». Des prospectus existent aussi en format numérique.

Le papier continue d'attirer les clients

Tourner le dos complètement aux publicités papier n'est pas évident pour la grande distribution. Car le prospectus papier reste un moyen important pour les distributeurs d'attirer les clients dans leurs magasins. D'après le cabinet Nielsen, 61% utilisent les prospectus papier pour trouver des informations sur les nouveaux produits et les promotions (contre 19% par e-mail, 16% via les sites internet et 14% via les applications). 32% vérifient et comparer les prix dans les prospectus et 20% les utilisent pendant leurs courses. Ces données datent de fin 2019, mais donnent un bon aperçu des tendances. Selon l'Institut Bonial, «selon les magasins, 10 à 15% du chiffre d'affaires est réalisé parfois grâce au catalogue papier ». La publicité papier reste donc encore un levier très puissant pour les distributeurs.

Toujours est-il que l'enjeu en termes de développement durable et marketing est de taille et les consommateurs y sont de plus en plus sensibles : 42% estiment que le catalogue papier représente une forme de gaspillage, selon l'Ademe (Agence de la transition écologique), souligne Carrefour.

En outre, depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle loi antigaspillage renforce l'obligation de respecter les autocollants avec la mention « stop pub » apposée sur les boîtes aux lettres. En cas de non-respect, le contrevenant risque une amende de 1500 euros à 3000 euros en cas de récidive.