C’est le moment de s’offrir l’un de ces 10 châteaux à moins d’1 million d’euros

À l’occasion de la Nuit des châteaux ce samedi,

C’est la 5e édition de la Nuit des Châteaux ce samedi. Des centaines de châteaux ouvrent leurs portes pour une visite nocturne. Au programme, visite aux flambeaux ou dîners aux chandelles. Pour l’occasion, Le Figaro vous a concocté une sélection de châteaux à vendre pour moins d’un million d’euros.

Les ruines d’une ancienne forteresse du Moyen Âge à Provins (77) pour 360.000 euros

Il s’agit d’un des rares sites du Moyen-Âge non modifié ni transformé. Le château situé à 18 kilomètres de la cité médiévale de Provins est aujourd’hui en ruines mais il reste encore la maison de gardes de 100 m² à aménager. Le bien est raccordé à l’eau mais pas encore à l’électricité. Le site est classé Monument Historique donc les travaux vous permettent d’obtenir un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu.

Un château du 13e siècle près de Montpellier (34) pour 530.000 euros

Cette tour sarrasine de 500 m², avec ses 14 pièces et son terrain de 100 m², seul vestige d’une tour féodale du 13e siècle, à 17 kilomètres de Montpellier, est à vendre pour 530.000 euros seulement. Elle est dotée d’une piscine intérieure et d’un patio qui assurent un certain confort à ses habitants. Des travaux de rafraîchissement sont à prévoir néanmoins, ce qui explique ce prix attractif.

Un château Renaissance à 100 kilomètres de Paris, pour 600.000 euros

À 100km de Paris, ce château Renaissance bâti vers 1540 aurait abrité les amours de François 1er et de sa maîtresse. De nombreux symboles et références au roi subsistent encore aujourd’hui: une salamandre, la devise du roi «Nutrisco et Extinguo», je nourris et j’éteins, et les armes de la France sur la porte principale. Une très belle cave voûtée en ogive complète ce bien qui comporte également deux maisons 19e habitables (dont une est vendue louée), des granges et divers bâtiments, d’environ 800m² d’emprise au sol.

Un château du 18e siècle pour 690.000 euros en Haute-Garonne (31)

Le château de Thil a été édifié au 18e siècle . Le conseiller au parlement Jean-François d’Albis de Belbèze a acheté à Monsieur, frère du roi Louis XVI, le domaine, les terres et seigneuries de Thil et a fait construire un château de 490 m². Des arbres centenaires s’élèvent dans le parc.

Un château fort du 12e siècle à Lavaur (81) pour 690.000 euros

Ce château fort de 400 m² datant du 12e siècle dans le Tarn offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Son escalier monumental en pierres et sa façade Renaissance ne pourront que vous charmer. L’enceinte date du 12e siècle mais les façades de la Renaissances et un séchoir à cocagnes, ou boules de pastel, du 18e. Trois époques différentes cohabitent dans ce château, renforçant son charme.

Un château classé Monument Historique en Sologne pour 730.000 euros

Ce château construit en 1604 à Salbris (41) a été achevé par le chancelier de France Pierre Seguier. En plus des 7 chambres, une piscine chauffée complète le bien. Le château étant répertorié aux Monuments Historiques, les travaux de rénovation permettent d’obtenir des avantages fiscaux.

Un château néogothique du 19e siècle pour 730.000 euros à Poitiers (86)

Les décors de fleurs et de feuilles de choux sculptés sur la façade du château de 300 m², situé près de Poitiers, sont typiques des châteaux néogothiques de cette époque, tout comme les fenêtres à meneaux. Un pavillon de chasse doté d’une tour carrée agrémente le bien.

Un château du 17e siècle à restaurer à Caeb (14) pour 795.000 euros

Ce château normand du 17e siècle présente un style romantique avec ses toits en ardoises, ses cheminées et ses lucarnes. Les façades en moellons et en pierre de taille n’enlèvent rien au charme du bien. Un escalier donne sur une roseraie voisine et à l’arrière un cèdre datant de 1760 et une allée de tilleuls sont propices à la rêverie.

Ce château en bon état et au DPE A cherche preneur pour 845.880 euros à 20 minutes d’Aurillac

Ce château semble intact , comme s’il avait traversé les siècles sans connaître la moindre dégradation. Le temps s’est arrêté dans cette demeure en pierres. De plus, elle comprend une piscine, un court de tennis à remettre en état cette fois et un bâtiment comprenant un garage pouvant abriter 3 voitures.

Un château qui a accueilli des cours de catéchisme puis un perruquier à vendre pour 900.000 euros à Uzès (30)

Un château Renaissance de plus de 600 m² cherche preneur à Uzès. Victime d’un incendie pendant les guerres de religion, il a ensuite été rebâti dans sa forme actuelle. Le château a servi à des usages divers et variés: accueil de la fanfare du village, de cours de catéchisme, puis d’un perruquier. Quelle sera sa nouvelle fonction? À vous de le décider.