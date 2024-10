Brigitte et Emmanuel Macron ont de nouveaux voisins, face à leur villa au Touquet

Dix logements de luxe ont vu le jour dans l’une des avenues les plus connues du Touquet, en face de la villa de Brigitte et d’Emmanuel Macron.

La villa Monéjan , cela vous parle? Il s’agit de la demeure de Brigitte et d’ Emmanuel Macron , en plein cœur du «triangle d’or» au Touquet, station balnéaire au nord de la France, dans le Pas-de-Calais (62). C’est l’épouse du président de la République qui en est la propriétaire car le chef de l’État ne possède aucun bien immobilier propre , selon sa déclaration de patrimoine . Et sinon, connaissez-vous l’origine de ce curieux nom de Monéjan? C’est la contraction des prénoms des parents de Brigitte Macron, à savoir Simone et Jean.

Depuis un an et demi, le couple présidentiel a des nouveaux voisins dans l’une des avenues les plus connues du Touquet, l’avenue Saint-Jean. Juste en face de la villa de Brigitte et d’Emmanuel Macron qu’ils ont rénovée fin 2011 grâce à un emprunt de 350.000 euros (ils doivent encore plus de 122.000 euros), dix logements haut de gamme, de 80 à 150 m², ont vu le jour dans un ensemble de trois villas. Ajoutez, au rez-de-chaussée, des magasins d’habillement sur 300 m² environ (voir notre photo en illustration principale). « Un emplacement exceptionnel », aux dires du promoteur Nacarat (qui tire son nom d’une nuance de rouge notamment correspondant à celle des briques typiques des constructions du Nord), à l’origine du programme immobilier.

Baptisée les «Villas Saint-Jean», cette résidence vient combler une «dent creuse» (espace non construit entouré de parcelles bâties) et « se démarque de l’architecture classique des maisons touquettoises ». « Elle propose une architecture contemporaine mettant en exergue des matériaux nobles et naturels tels que la brique, le grès cérame, le zinc, la pierre ou encore le verre », détaille Nacarat. « Chaque logement est doté d’un espace extérieur (jardin, balcon, terrasse ou solarium», ajoute-t-il. Sans compter le recours à un architecte d’intérieur pour moderniser l’intérieur. Voilà pourquoi le prix du m² atteint des sommets: entre 13.000 et 15.000 euros dans un quartier déjà très recherché et cher, dans l’ancien: autour de 10.000 euros/m² ( Le Figaro Immobilier ) en moyenne . Dignes de certains quartiers chics de Paris.