Bourse : «Il n'y a pas de bulle sur les valeurs ISR»

Wim Van Hyfte, directeur de la recherche et des investissements responsables de Candriam. (© DR)

La finance responsable a tenu sa dixième semaine annuelle début octobre portée par ses bons résultats pendant la crise du Covid. Les fondements de l'investissement socialement responsables (ISR) sont solides et sains estime Wim Van Hyfte, directeur de la recherche et des investissements responsables de Candriam. Il a accordé un entretien au Revenu.

Comment expliquez-vous les performances de la gestion durable et responsable pendant la crise ?

Wim Van Hyfte : Ces dernières années, l'intérêt pour les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) a augmenté et l'intégration de la durabilité dans les investissements s'est généralisée.

Cette approche d'investissement durable soutient les entreprises qui favorisent une transition vers une croissance et un développement socio-économique plus durables et inclusifs. La transition climatique, la tendance plus générale à une économie circulaire, les nouvelles réglementations, la lutte contre les inégalités sociales, le respect et le maintien de normes élevées en termes de capital humain sont, selon nous, autant de moteurs de la performance à long terme.

Il est évident que les entreprises qui s'attaquent aux problèmes environnementaux et sociaux, qui s'engagent vers une économie nette zéro carbone, dans la gestion des ressources et des déchets, la production et la consommation responsables ou le passage à une économie circulaire soient plus résistantes et capables de faire face aux fluctuations à court terme de l'économie et des marchés financiers.

Est-ce que ce n'est pas aussi leurs perspectives de croissance qui ont été appréciées ?

Wim Van Hyfte : Il n'est pas surprenant que ce