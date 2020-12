4 conseils pour savoir quand et comment revendre ses actions. Si vous avez régulièrement acheté des actions en bourse cette année, votre portefeuille affiche une plus-value relative, due aux récentes fluctuations boursières. Quel est le meilleur moment pour revendre et toucher votre plus-value ? Voici quelques astuces pour vendre vos actions au bon moment.

Bourse - est-il temps de toucher les plus-values des investissements - iStock-ipopba

Ne pas vendre quand les marchés baissent

Savoir identifier le « bon moment »

Ne pas tout céder d'un seul coup

Être à l'écoute de ses besoins

Placer son capital en Bourse est risqué, dans la mesure où l'argent investi n'est pas garanti. La plus-value est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif. S'il y a eu augmentation de la valeur de l'actif entre sa date d'achat et sa date de cession, la plus-value est effective. Avant cession, elle est considérée comme latente. À l'inverse, la moins-value désigne une situation de perte de valeur d'un actif. Pour réduire le risque de perte de capitaux, il faut savoir tenir ses positions, surtout lorsque les indices chutent. Si les indices commencent à baisser, comme cela a été le cas au tout début de la pandémie cette année, il faut donc se montrer patient et conserver ses actions en attendant des jours plus favorables.L'année 2020 n'aura pas été de tout repos pour les marchés boursiers. Après le krach de février-mars, les marchés sont remontés cet été, puis ont de nouveau dégringolé en plein cœur de la deuxième vague du COVID. Le 9 novembre, après des annonces des groupes Pfizer et BioNTech, la Bourse de Paris s'est envolée de 7,57%, réalisant sa meilleure performance sur une séance depuis mars. La perspective d'un « retour à la normale » a fait bondir les secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, faisant flamber les actions des voyagistes. La remontée des marchés profite aux investisseurs qui peuvent revendre leurs titres et empocher les bénéfices réalisés avec leurs plus-values. Il vaut mieux profiter d'un contexte faste pour vendre avec plus-values raisonnables, plutôt que d'attendre et de risquer de perdre ces bénéfices.Il est déconseillé de se départir de toutes ses actions au même moment. Les titres cédés en premier doivent être ceux d'une société surcotée en Bourse, par rapport à sa valeur économique réelle. L'investisseur a alors tout intérêt à vendre pour réorienter ses fonds vers des investissements plus prometteurs sur le moyen ou le long terme.Les particuliers qui investissent en Bourse ont des profils et des besoins spécifiques. Indépendamment de leurs profils, leurs besoins personnels doivent passer avant les prévisions macroéconomiques. En d'autres termes : si votre situation financière ne dépend pas directement de vos fonds investis, il est inutile de presser la vente de vos actions.