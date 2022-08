Bois de chauffage : les arnaques se multiplient avec la hausse de la demande

Certains escrocs reprennent les coordonnées d'une entreprise existante pour publier leurs offres frauduleuses. (Photo d'illustration) (webandi / Pixabay)

Alors que les Français se tournent de plus en plus vers le bois de chauffage comme source d'énergie, plusieurs entreprises proposent des prix et des délais de livraison défiant toute concurrence sur Internet. Méfiance, il s'agit d'arnaques qui surfent sur la demande croissante.

L'histoire est malheureusement banale : une commande faite en ligne, un paiement validé… et aucune livraison à l'horizon. Depuis quelques mois, face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, les Français se tournent de plus en plus vers le bois de chauffage comme source d'énergie. Et les escrocs suivent, rapporte CNews .

Les escrocs disparaissent après le paiement

Avec la demande en augmentation, les stocks de bois sont en baisse et les délais de livraison s'allongent. Pourtant, on trouve sur Internet des offres très alléchantes, tant au niveau du prix qu'au niveau du temps d'attente pour recevoir le chargement. Mais attention, il s'agit évidemment d'arnaques.

Cette tendance touche d'abord les particuliers, qui se laissent tenter par ces offres. Une fois le paiement effectué sur le site Web, malheureusement, les escrocs disparaissent dans la nature sans laisser un quelconque contact. Ce n'est qu'alors, en ne voyant jamais la livraison arriver, que les victimes comprennent qu'elles se sont fait avoir.

Se méfier des offres trop alléchantes

Mais les professionnels du secteur sont aussi touchés. Pour mieux piéger leurs victimes, les escrocs se font parfois passer pour des entreprises existantes. En copiant logo et coordonnées, ils publient des offres plus intéressantes que les vraies sur des plateformes de vente en ligne comme Leboncoin.

Un chef d'entreprise vendant du bois de chauffage a ainsi reçu de nombreux appels de clients n'ayant pas reçu leur commande… alors qu'il ne fait pas de vente en ligne, raconte TF1 Info . « Je recevais plus de dix appels dans la journée , raconte-t-il. Ils me disaient "j’ai payé cette somme, il faut me livrer". »

Pour ne pas se faire avoir, il faut avant tout faire preuve de méfiance face à une offre trop intéressante. De même, si le vendeur vous demande de payer par virement bancaire ou mandat cash, cela doit vous alerter car ces types de paiement sont moins traçables. Enfin, pensez à vérifier les mentions légales de l'entreprise sur le site Web, et privilégiez les enseignes connues.