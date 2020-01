BNP Paribas REIM acquiert le Square d'Orléans pour le compte du fonds danois PFA

PFA Pension est le plus important fonds de pension du Danemark, avec 576 milliards de Couronnes danoises sous gestion (77 milliards €) et plus de 1,3 millions de clients individuels, cotisants ou pensionnés, ce qui est considérable pour un pays de moins de 6 millions d'habitants. A la recherche d'actifs sécurisés avec un horizon de placement très long, ce type de fonds consacre une part significative de son allocation à l'immobilier (un peu plus de 10% pour PFA).

Après avoir mis la main sur un portefeuille immobilier géant en Allemagne en 2018 (environ 250.000 m2 de surface locative, essentiellement sur du résidentiel dans des grandes villes allemandes, pour plus de 1 milliard €), le fonds de pension danois PFA vient de jeter son dévolu sur un actif parisien prestigieux, par l'intermédiaire de BNP Paribas REIM, dans le quartier très recherché de la nouvelle Athènes à Paris (9ème arrondissement). Il s'agit du Square d'Orléans, au 80 rue Taitbout : un ensemble immobilier mixte à usage de bureau et d'habitation d'environ 14.000 m2 qui se déploie sur une parcelle historique de 5.700 m2 aménagée par l'architecte anglais Edward Cresy en 1830.

« Cette opération illustre parfaitement la capacité de BNP Paribas REIM à gérer et valoriser à long terme des ensembles immobiliers complexes, analyse Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France. Nous sommes ravis d'agir pour le compte de PFA pour cet investissement. Avec PFA, nous avons très rapidement partagé la même vision concernant le potentiel mixte de cet actif et la manière dont nous pouvions en améliorer le positionnement »

« C'est une acquisition prometteuse d'un actif complexe qui démontre notre capacité à satisfaire les exigences de l'un des fonds de pension européens les plus expérimentés et exigeants, complète Henri Romnicianu, Head of Institutional Sales de BNP Paribas REIM. Cette collaboration témoigne également de notre présence aux côtés des grands investisseurs internationaux en Scandinavie où BNP Paribas REIM a déjà développé avec succès plusieurs partenariats ».