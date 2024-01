Bientôt un temps partiel aménagé pour les séniors ?-iStock-jacoblund.jpg

Le chômage des séniors : une baisse en trompe l’œil

Selon la Dares (le site officiel de la Direction générale des ressources et de l'emploi), le taux d'emploi n'a cessé d'augmenter pour les 55 ans et plus, passant de 37% en 2003 à plus de 56% en 2021... Ce qui pourrait laisser présumer que le taux de chômage baisse mécaniquement dans cette tranche d’âge. Or, ce n’est pas le cas ! Cette baisse n’en est pas vraiment une, car elle s'explique par les différentes réformes du système des retraites qui ont repoussé l'âge moyen de départ. Ainsi, en 2006, on partait en moyenne à 61 ans contre 62,9 ans en 2021, maintenant d'autant l'activité des séniors en entreprise. Reste, par ailleurs, que le taux d’emploi des 60-64 ans en France est inférieur de quasiment 11 points, à celui de la moyenne européenne.

« Il vaut mieux payer des cotisations pour quelqu’un qui travaille plutôt que des allocations pour un chômeur »

Selon Bruno Lemaire, la France pratique en effet depuis trop longtemps une politique d’exclusion du marché du travail des plus de 55 ans... « Ce que la France fait depuis des décennies ne va pas, car au fond c'est toujours la logique du partage du travail qui prévaut. Résultat, on dégage les plus de 55 ans du marché du travail pour faire de la place aux jeunes. Je conteste cette logique qui a appauvri le pays. Nous sommes à la croisée des chemins, il faut aller au bout », expliquait-t-il ainsi au journal Les Echos. Son idée ? Corriger cette situation qu’il qualifie d’« immense gâchis», en proposant aux séniors « un temps partiel renforcé ». Ce dispositif leur permettrait une transition plus douce vers la retraite, tout en préservant leur dignité et leur contribution économique. Très concrètement, il leur serait proposé de travailler l’équivalent de 80% d’un temps plein, tout en percevant 90% de leur salaire et en cotisant pleinement pour leur retraite. Une idée qui, souligne l’économiste Bertrand Martinot (Institut Montaigne), n’est pas vraiment nouvelle : « Cela fait des années qu’on évoque la possibilité d’un passage à temps partiel pour les seniors ». Et, effectivement, le dispositif rappelle étonnement celui, créé dans les années 1980, appelé la « retraite progressive ». Cette formule qui permet aux salariés de « bénéficier d'une partie de leur retraite tout en restant en emploi, mais sans entamer leurs droits à la retraite futurs », ne semble cependant pas séduire les séniors : ils sont en effet moins de 15 000 à la choisir chaque année.