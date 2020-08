Bientôt à la rue, un couple au smic galère pour trouver un logement

À moins de deux semaines de la fin de leur bail de location, une famille avec 5 enfants peine à trouver un logement. La ministre intervient en personne.

C'est un bien triste sort qui attend ce couple normand et ses cinq enfants. À la fin du mois, leur bail de location prendra fin et ils se trouveront à la rue s'ils ne trouvent pas un autre logement, raconte le site Actu.fr. Depuis bientôt trois ans, ils vivent dans une maison située à Saint-Michel-des-Loups (50), près de Granville, dans le sud de la Manche. Il y a six mois, les parents reçoivent une lettre du propriétaire leur indiquant que leur bail arrive à sa fin.

Dès lors, ils se mettent à la recherche d'un logement. En quatre mois, ils ont visité une vingtaine de maisons. «Nous avons tout fait. Je suis sur Leboncoin matin, midi et soir. Mes parents m'aident à chercher. J'ai contacté les mairies et les offices de HLM », raconte Virginie, la mère, citée par Actu.fr. En vain. «Nous sommes recalés à chaque fois. La dernière, [...] rentrait dans notre budget. Un couple de retraités a été retenu (à notre place)», déplore Frédéric, le mari.

Le couple pense que le blocage vient de leur situation professionnelle: ils sont tous les deux au smic. Virginie travaille à mi-temps dans un collège et Frédéric assure l'entretien d'un centre de rééducation. À deux, ils gagnent moins de 2000 euros par mois. «Je comprends les propriétaires mais nous avons toujours payé nos loyers», affirme Frédéric.

La mairie de Granville sans solution

Mise au courant de leur situation, la mairie de Granville affirme «n'avoir aucun logement vacant correspondant à leur demande». Le couple, qui n'a pas de proches pouvant les héberger, espère trouver un logement avec 4 chambres à proximité de Granville. Des biens qui sont très rares. «Nous avons plus de demandes que d'offres, assure Jean-Marie Wojylac, adjoint au maire, chargé du logement. Ce n'est pas une situation isolée». Le parc de logements sociaux, proche de chez eux, compte 13.000 HLM. Mais, comme dans la plupart des villes en France, il faut souvent attendre plusieurs mois avant de se voir attribuer un logement.

Alertée, la ministre chargée du Logement a décidé de prendre le dossier en main. «J'ai demandé aux services concernés de trouver une solution afin que cette famille ne se retrouve pas à la rue», annonce Emmanuelle Wargon. De quoi redonner le sourire sans doute à cette famille.