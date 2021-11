Bas-Rhin: faux départ pour la réouverture du Nautiland, plus vieux parc aquatique de France

Après un an et demi de travaux et deux semaines seulement après sa réouverture, le parc situé à Haguenau a rapidement refermé ses portes suite à une série de problèmes techniques et les vives critiques de ses visiteurs.

Les retrouvailles auront été de bien courte durée. Après dix-huit mois de travaux pour un investissement de 17.5 millions d'euros et seulement deux semaines de réouverture, le plus vieux complexe nautique de France le Nautiland (Bas-Rhin), a soudainement refermé ses portes le 5 novembre.

Malgré l'aménagement d'une rivière sauvage de 90 mètres de long, de nouveaux jacuzzis ou encore d'un espace «bien-être», les nouvelles activités n’auront pas suffi au «Nautiland 2e génération». Dans un communiqué publié la veille de la fermeture, le parc fait le triste constat «d'une ouverture marquée par des dysfonctionnements récurrents» et de fermetures d'activités «ayant généré des désagréments et des insatisfactions importantes et légitimes».

Pas de réouverture imminente

De nombreuses activités fermées, des bassins mal chauffés, travaux encore visibles.. Sur les réseaux sociaux du Nautiland, les nombreux commentaires postés par les visiteurs contrariés lors de la réouverture donnent la température. «Nous sommes restés quasiment les 2 heures dans le bassin pour bébé car l'eau était trop froide dans les autres bassins», commente en bref une maman sur Facebook. «Ça sentait encore la peinture !» ajoute un père qui raconte sa sortie avec sa fille, «j'ai cru être au pôle Nord», «c'était un naufrage», ironise un autre visiteur.

Le retard s'accumule pour le nouveau Nautiland dont le projet est porté par la ville de Haguenau. Avec un coût total de 17,5 millions d'euros, le centre aquatique fondé en 1984 dont le chantier de rénovation et d'agrandissement a été confié à Bouygues Bâtiment Nord Est devait initialement rouvrir ses portes en juillet, puis en septembre 2021, mais n'a finalement pas été accessible aux visiteurs avant les vacances de la Toussaint.

Pour l'heure, le Nautiland confirme que la réouverture n'est pas à l'ordre du jour. «Malgré ses interventions, l'entreprise en charge des travaux n'est pas, à ce jour, en mesure de garantir un fonctionnement continu et normal des installations», explique le communiqué.