Banques en ligne : ce qu'elles apportent aux particuliers

Les banques en ligne séduisent de plus en plus de monde. Déjà en marche depuis quelques années, le mouvement de migration des clients des réseaux traditionnels vers les banques en ligne a été considérablement renforcé par la crise sanitaire. Illustration avec le leader du marché, Boursorama, qui a bénéficié de cet effet : la banque en ligne détenue par la Société Générale a en effet annoncé avoir dépassé, le 16 octobre dernier, la barre des 2,5 millions de clients ce qui la place en avance sur son objectif de 3 millions de clients à fin 2021. Mais pourquoi les banques en ligne séduisent-elles autant ? Quelques explications.

Souplesse

Les banques en ligne sont en quelque sorte des banques virtuelles accessibles sur internet. Si elles ne disposent pas d'agence physique, tout n'est pas totalement déshumanisé. Les conseillers par exemple sont joignables à des horaires plus étendus (parfois même après 20 heures) et sous toutes formes de supports (mails, chat, téléphone, voire webcams). S'inscrivant pleinement dans l'ère des nouveaux usages et de la dématérialisation, les banques en ligne s'appuie sur ces procédés pour permettre l'ouverture de comptes courants en l'espace de quelques jours.

Tarifs

Le fait de ne pas avoir d'agence physique permet aux banques en ligne de proposer des tarifs très attractifs qui n'ont rien à voir avec ceux des banques de détail. Le classement

