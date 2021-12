Banque : une nouvelle arnaque par téléphone laisse les victimes sans recours

Les escrocs se font passer pour des conseillers bancaires au téléphone. (Pixabay / PublicDomainPictures)

Plusieurs personnes ont récemment été victimes d’une escroquerie par téléphone. Au bout du fil, un homme prétendant être conseiller bancaire et affirmant intervenir pour mener des opérations de vérification des comptes. L’individu demande alors les identifiants et les codes de validation du client, lui permettant d'extorquer d'importantes sommes.

Plusieurs banques ont mis en garde leurs clients face à une arnaque qui serait de plus en plus fréquente, rapporte Sud Ouest mardi 21 décembre.Au cœur du dispositif, l’appel d’un individu affirmant appartenir à la banque de la victime, et qui interviendrait en urgence après avoir constaté des opérations frauduleuses. Prétendant vouloir mener des vérifications, l’arnaqueur invite le client à donner ses identifiants et à valider un code reçu par SMS, lui donnant totalement accès au compte.

Une arnaque sophistiquée

Pour contrer les doutes des victimes, les escrocs n’hésitent pas à utiliser des moyens particulièrement sophistiqués. « Les gens qui appellent connaissent votre banque, le nom de votre conseiller. Quelques fois, ils ont pu récupérer un relevé de compte dans votre boîte aux lettres et sont au courant des dernières opérations » a détaillé un groupe bancaire à nos confrères.

Sur la base de ces informations, de nombreuses victimes acceptent ainsi de répondre aux demandes de l’arnaqueur. « Je n’ai eu aucun doute sur la crédibilité de ce qu’il me disait » a par exemple témoigné une victime.

Des victimes sans recours

Cette arnaque est d’autant plus dangereuse qu’il ne s’agit pas véritablement de piratage, ce qui laisse la plupart des victimes sans recours auprès des banques et des assurances. « Ma banque me dit que ce n’est pas sûr que je puisse être remboursée parce que j’ai donné mon code » a raconté une personne arnaquée.

Les réseaux d’escrocs étant le plus souvent basés à l’étranger, les banques sont par ailleurs impuissantes face à ce type de pratiques. Elles tentent néanmoins de prévenir au mieux les clients. « Un conseiller ne vous demandera jamais vos codes personnels » est-il ainsi souvent rappelé.