Avec un budget moyen de 603 euros, les Français mettent le paquet sur Noël

Incontestablement, Noël 2020 sera particulier.

Les Français comptent dépenser 603 euros pour les fêtes de fin d'année. Un budget en nette hausse puisqu'il était de 549 euros en 2019.

Par MoneyVox,

Incontestablement, Noël 2020 sera particulier. La crise du coronavirus engendre une grande incertitude quant au déroulé des fêtes de fin d'année avec la présence de 6 adultes au maximum à table, selon les recommandations du gouvernement. Dans ce contexte, 63% des Français se disent inquiets au sujet du déroulement de ces festivités, d'après une récente étude menée par CSA pour Cofidis et Rakuten (1). A raison puisque des doutes se font jour sur le déconfinement prévu pour le 15 décembre au moment où les nouveaux cas d'infection au coronavirus sont autour de 10 000 par jour, loin de l'objectif des 5 000 cas.

Néanmoins, les Français ne veulent pas se priver de la magie de Noël. Et pour preuve, ils comptent débourser davantage d'argent qu'en 2019 avec un budget moyen s'élevant à 603 euros, soit 54 euros de plus. Au cours des 3 dernières années, les dépenses moyennes des Français pour les fêtes de fin d'année étaient restées en dessous des 600 euros. Seule l'année 2017 avait battu tous les records avec un budget estimé à 749 euros.

Le budget cadeaux en forte progression

Cadeaux, repas, transport... quelles sont les tendances en matière de dépenses pour l'année 2020 ? Les Français le savent : les repas de famille risquent de se dérouler en plus petit comité et les déplacements pourraient être limités. Les dépenses de transport sont donc revues à la baisse à 22 euros (- 9 euros sur un an), tout comme le budget décoration qui passe à 28 euros (-5 euros).

Malgré tout, le budget repas progresse légèrement de 3 euros à 134 euros. Quant aux cadeaux, les Français se montrent plus généreux. Ils prévoient ainsi un budget de 372 euros (+17 euros) pour une moyenne de 7 présents offerts.

Pour finaliser leur liste de cadeaux, 59 % des Français prévoient d'ailleurs de faire appel au Click & Collect. Si l'attrait pour ce mode d'achat est susceptible, en partie, de mettre en avant les petits commerces de proximité et de favoriser l'économie locale, il se justifie aussi par les craintes des ménages d'aller faire leurs courses de Noël pendant l'épidémie de Covid-19. Un contexte qui explique aussi, le succès du Black Friday le week-end dernier, repoussé

d'une semaine en soutien aux commerces de proximité.

D'après les données compilées par le Webloyalty Panel qui regroupe plus de 30 sites e-commerce parmi les leaders français, les commandes en ligne ont connu à cette occasion une envolée de 19% par rapport à l'année précédente.

A l'inverse, la fréquentation a chuté de 20% dans les centres commerciaux d'après les chiffres diffusés par le conseil national des centres commerciaux. Il faut dire qu'un protocole sanitaire très strict a été mis en place pour ne pas dépasser 8 clients par m².

(1) Étude réalisée du 14 au 19 octobre 2020 par CSA Research pour Cofidis France et Rakuten France, par questionnaire auto-administré, auprès d'un échantillon représentatif de 1006 Français majeurs, selon la méthode des quotas.