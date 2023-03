Avec la réforme des retraites, le crédit immobilier devrait coûter plus cher

Le recul du départ de l’âge à la retraite entraînerait une hausse de l’assurance liée à votre crédit immobilier. Explications.

Quel rapport entre la réforme des retraites et le crédit immobilier ? A priori aucun. En réalité, il y en a bien un. Si cette mesure voulue par Emmanuel Macron est validée par le Parlement, l’âge légal de départ à la retraite passerait donc de 62 à 64 ans. Et ce report pourrait avoir des conséquences néfastes pour les emprunteurs. S’ils doivent travailler deux ans de plus, le risque qu’ils se retrouvent en incapacité temporaire ou totale du travail (ITT) devrait augmenter.

C’est ce qu’on appelle dans le jargon de l’assurance, le taux de sinistralité qui pourrait mécaniquement s’accroître pour les prêts remboursés après 62 ans. Les contrats d’assurance de prêt devront en effet couvrir les arrêts de travail deux années supplémentaires. « Aujourd’hui, il y a peu de sinistres couverts par la garantie ITT entre 62 et 65 ans, car rares sont les emprunteurs à dépasser l’âge légal de départ à la retraite », souligne Astrid Cousin, de Magnolia.fr, comparateurs d’assurance emprunteur.

Des hausses de 2% à 5%

Si la sinistralité augmente, c’est un risque supplémentaire pour les assureurs. Et a priori une mauvaise nouvelle à venir pour les emprunteurs, avec une possible augmentation de l’assurance, qui est résiliable à tout moment désormais . Une augmentation de 2% à 5% est à prévoir, selon Magnolia.fr qui a sondé ses partenaires assureurs. Soit au maximum 1,5 euro de plus par mois pour une assurance mensuelle de 30 euros et +450 euros sur la durée totale d’un crédit de 25 ans.

Contacté par Le Figaro , CNP Assurances n’a pas encore pris de décision. « Il est pour l’instant difficile d’évaluer les impacts de la réforme des retraites tant que le texte définitif n’est pas adopté. Une forte mutualisation des risques sera, entre autres, un facteur important dans le cadre de l’analyse de l’impact de cette réforme à venir.» Même son de cloche du côté d’Axa.

Cette éventuelle hausse de l’assurance emprunteur est d’autant plus dure à digérer qu’elle s’ajoute à une liste déjà longue: produits alimentaires, électricité, gaz, carburant, abonnement télécoms et... assurance emprunteur. Car la suppression du questionnaire de santé que remplissent les emprunteurs immobiliers, a déjà fait grimper l’assurance pour votre crédit .