Avant/après: un patio transformé en espace de détente avec des filets

Ces filets utilisés sur des catamarans sont de plus en plus souvent repris comme éléments d'aménagement à l'intérieur comme à l'extérieur.

Venu de l'univers nautique, le filet se fait une place dans la décoration sur la terre ferme. Il est vrai que cet équipement combine solidité, coût contenu et offre de larges possibilités d'usage sans occulter la lumière. Résultat: il s'impose dans des pièces disposant d'une grande hauteur sous plafond, voire dans des courettes intérieures comme cet exemple, dans une auberge de jeunesse de Bogota, en Colombie. Une société bordelaise: Loftnets, filiale de France Trampoline, a fourni l'équipement nécessaire à cette transformation.

C'est ainsi qu'un patio après avoir été couvert d'une toiture transparente peut désormais accueillir les clients de l'auberge pour une pause détente des plus confortables. «Nous vendons des filets de catamaran depuis plus de 15 ans et ce sont nos clients qui ont eu l'idée de les détourner pour retrouver chez eux cette sensation agréable», souligne Victor Jeunemaître, responsable commercial de LoftNets.

Dans un premier temps, ces filets ont surtout été utilisés pour combler des vides existants, autour de mezzanines notamment, mais sont désormais souvent intégrés volontairement dès le projet de construction. Le constructeur Archi-Logic, spécialiste de la maison à ossature bois, installé en Haute-Savoie, a ainsi équipé plusieurs de ses maisons neuves de filets. On en trouve aussi désormais dans de véritables espaces de méditation avec une vaste baie vitrée pour profiter de la vue.

Jusqu'à 400 kg

Les filets sont disponibles en trois formats de maille: 45 mm, 30 mm et 15 mm. Les grands formats laissent passer plus de lumière mais sont moins confortables. Résultat: bon nombre de clients optent pour le compromis à 30 mm. «Nos filets n'ont pas de nœuds, ils sont tressés, ce qui les rend plus confortables, souligne Victor Jeunemaître. Mais il faut prendre garde car un filet tressé se détend beaucoup plus. C'est pourquoi nous avons développé un processus spécifique de chauffage de la maille pour limiter son élasticité.»

Côté résistance, ces filets sont capables de supporter des poids très importants mais le fabricant qui n'installe pas lui-même les filets, a opté pour une indication maximale de charge beaucoup plus basse: 400 kg. Pour ce qui est des tarifs, à raison d'une cinquantaine d'euros le mètre carré, la plupart des filets sont vendus entre 300 et 1000 euros avec leurs fixations. Il faudra ensuite y ajouter un cadre, pour lequel il faut compter autour de 500 euros s'il est en bois voire 1000 euros et plus si on opte pour du métal.