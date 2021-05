Avant/après: de la vilaine maison locative à la demeure bourgeoise

A Vincennes, cette maison découpée en 4 appartements a subi une transformation radicale pour devenir un nid douillet de 400 m².

Cette maison d'angle, située à Vincennes (Val-de-Marne) n'avait pas grand-chose pour plaire, dans sa version initiale. Une forme cubique, un escalier central desservant 4 appartements, soit deux par palier et huit fenêtres sur la façade principale, la seconde étant quasiment aveugle. Il y avait bien un peu de terrain à l'arrière (voir diaporama), mais il était largement grignoté par un garage et un appentis. Un couple a décidé de transformer radicalement cette vilaine construction et en faire une très élégante demeure familiale.

Les acquéreurs font appel à l'architecte Camille Hermand pour relever ce défi. Il faut bien reconnaître qu'il ne subsiste presque rien de la construction d'origine avec ses appartements étriqués, de l'humidité et des combles inutilisés. Si l'emprise au sol n'a pas évolué, la maison gagne sa noblesse grâce au percement de nombreuses fenêtres supplémentaires et à une surélévation de la toiture à la Mansart permettant de gagner un étage supplémentaire. Et les volets à persiennes contribuent à affirmer le caractère de la maison. Quant aux anciennes caves, elles ont laissé place à un atelier, une buanderie, une salle de gym...

Quadruple exposition

Côté cour, la surface libérée par le garage a permis un agrandissement qui donne à la maison une forme de L. Et l'intérieur de ce L est désormais occupé par une terrasse donnant de plain-pied sur le salon tandis que le jardin se situe en contrebas. Pour garder la parfaite symétrie de la façade, la porte centrale a été conservée et permet toujours un accès mais elle semble désormais bien étroite pour cette demeure cossue de 400 m². Un accès plus large a ainsi été aménagé depuis la rue adjacente côté jardin, par un portail suivi d'une autre entrée (voir diaporama).

À l'intérieur, l'ancien couloir aveugle qui desservait les appartements bénéficie désormais d'ouvertures grâce à deux baies vitrées donnant sur la salle à manger et le petit salon. L'ancien escalier a été conservé mais la porte du fond qui menait auparavant vers l'extérieur mène désormais vers l'extension. Les pièces du rez-de-chaussée ont été largement décloisonnées pour laisser place à une grande cuisine, une salle à manger, deux salons avec une grande bibliothèque et une nouvelle cheminée. L'ensemble est baigné par une lumière traversante bénéficiant d'une quadruple exposition accentuée par de larges ouvertures et des portes vitrées. Le budget de cette rénovation qui tient plus de la réinvention n'a malheureusement pas été dévoilé.