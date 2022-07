Assurances : carte bancaire ou contrat à part, quel est le meilleur choix pour ses vacances ?

(Crédits photo: © ronstik - stock.adobe.com)

Les cartes bancaires ne permettent pas seulement d'effectuer des paiements et des retraits : il est aussi possible de bénéficier d'un certain nombre de garanties. Que valent vraiment ces assurances ?

Par MoneyVox,

Il existe une catégorie d'assurances encore méconnue : celle des cartes bancaires. Annulation de vol, rapatriement, frais médicaux à l'étranger… de nombreuses garanties sont parfois incluses dans les petites lignes des conditions générales de ce moyen de paiement. Entre les cartes standard et les cartes haut de gamme, la liste des risques couverts, les franchises et les plafonds peuvent néanmoins fortement varier. Alors, faut-il souscrire une assurance supplémentaire pour se protéger lors de son départ en vacances ?

Les assurances d'une carte bancaire standard sont-elles suffisantes ?

Les cartes d'entrée de gamme sont les plus commercialisées. Leurs noms ? Mastercard Standard et Visa Classic pour les plus connues, mais d'autres appellations commerciales peuvent s'ajouter à la liste, telles que Fosfo Mastercard, Visa Welcome, etc. Gratuites dans la plupart des banques en ligne, ces cartes bancaires séduisent un vaste public. En plus de pouvoir effectuer des paiements et des retraits en France ou à l'étranger, ces cartes proposent également un certain nombre d'assurances et de services d'assistance lorsque le règlement est effectué avec elles : réservation d'un vol en avion, location d'un véhicule, etc. Le porteur de la carte peut ainsi être couvert contre un certain nombre d'événements, de même que son conjoint, ses ascendants et ses enfants vivant à son domicile.

Pour connaître avec précision les garanties qui sont incluses dans son contrat, il est nécessaire de se référer aux conditions générales de sa carte bleue, de consulter le site internet de l'établissement bancaire, ou de contacter directement son service client. Annulation de vol, maladie, rapatriement… toutes les garanties offertes ne sont pas les mêmes d'une banque à une autre, de même pour les franchises et les plafonds appliqués. Cependant, le porte-parole du comparateur Panorabanques, Basile Duval, précise : "les cartes bancaires d'entrée de gamme, MasterCard et Visa Classic, offrent des garanties limitées".

Lire aussi: Carte bancaire : 5 erreurs à ne pas commettre pour un départ en vacances réussi

Les assurances des cartes bleues haut de gamme se démarquent

Si vous détenez une carte bancaire standard, il faudra peut-être envisager de souscrire une assurance facultative en complément, et ce en fonction de votre destination, de la durée de votre voyage, des frais engagés pour les réservations ou encore des personnes à couvrir. En effet, les plafonds sont parfois trop faibles pour offrir une couverture suffisante. Par exemple, la prise en charge des frais médicaux à l'étranger est plafonnée à seulement 11 000 euros avec une carte bancaire Visa Classic, très insuffisant dans certains pays où les honoraires des médecins peuvent atteindre des sommes faramineuses, par exemple aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Australie.

En revanche, les assurances associées à une carte bancaire premium peuvent s'avérer intéressantes. Dans le cas des frais médicaux à l'étranger, ceux-ci peuvent ainsi aller jusqu'à 155 000 euros de prise en charge avec une carte bleue haut de gamme, Gold Mastercard ou Visa Premier. Dans un même temps, l'assurance responsabilité civile peut atteindre 2 millions d'euros pour certaines cartes premium. En revanche, le tarif de ces cartes est souvent onéreux, et il peut donc être préférable de s'orienter vers une assurance voyage complémentaire au lieu de changer de gamme de carte, en particulier pour un voyage ponctuel et/ou de courte durée. Allianz Partners propose par exemple une garantie des frais médicaux pouvant aller jusqu'à 200 000 ou 300 000 euros, de quoi s'assurer un départ en vacances serein !