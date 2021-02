Assurance vie : quels contrats acceptent des versements 100% fonds en euros ?

Les conditions d'accès aux fonds en euros se durcissent. (© DR)

Les assureurs limitent l'accès aux fonds en euros sécurisés. Astuces pour contourner les barrières à l'entrée en toute légalité. Découvrez aussi les conditions d'accès imposées par neuf contrats Trophée d'Or du Revenu.

Entre l'épargne forcée liée au Covid-19 et vos bonnes résolutions de début d'année, vous songez à alimenter le fonds en euros de votre assurance vie ou à souscrire un nouveau contrat vie sécurisé.

Hélas, au fil des ans, les conditions d'accès à ce placement vedette se sont durcies. Certes, les assureurs ne vont pas refuser votre argent, mais ils sont de plus en plus nombreux à «encadrer» l'investissement sur le fonds en euros avec de nouvelles règles plus ou moins contraignantes.

Leur but : encourager les épargnants à diversifier vers des supports financiers ou immobiliers en unités de compte, mais fluctuant à la hausse comme à la baisse, et prévenir un afflux trop massif vers le fonds en euros.

Principale raison invoquée - outre des obligations réglementaires -, la crainte de pénaliser les anciens assurés. En effet, une collecte nette surabondante sur le fonds euros obligerait l'assureur à acheter des obligations d'État à des taux bas, voire négatifs en ce moment, diluant ainsi les performances.

Cela fait déjà plusieurs années que les contrats de plusieurs millions d'euros trouvent porte close ! Désormais, les contrats de quelques centaines ou milliers d'euros sont aussi dans le viseur.

Le cas des anciens contrats

Si certains assureurs interdisent, à la souscription d'un nouveau contrat, les versements à 100% sur le fonds en euros, ce