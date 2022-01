Assurance vie, PER et Livret A : ce qui va changer pour les épargnants en 2022

Du changement dans les placements pour ce début d'année ( Crédits:© Zuchero - stock.adobe.com)

Plus de transparence, une meilleure rémunération, des fonds "verts"… le début d'année 2022 réserve son lot de nouveautés pour trois contrats d'épargne phares : le PER, le Livret A et l'assurance vie.

Par MoneyVox,

Le passage à la nouvelle année a de nombreux effets, dont l'entrée en application de mesures sur l'épargne des Français. En 2022, ce sont le Livret A, l'assurance vie et le PER qui voient leur fonctionnement modifié. À quels changements doivent s'attendre les épargnants ? Comment se traduisent concrètement les nouvelles réglementations en vigueur ? Contrat par contrat, voici le résumé des nouveautés 2022.

1. Une assurance vie plus verte et plus responsable

La loi Pacte s'est attaquée à plusieurs sujets, dont celui de l'assurance vie. Depuis le 1e janvier 2020, tous les contrats tout d'assurance vie multisupports doivent proposer au moins un fonds solidaire Fair, un fonds vert Greenfin ou un fonds ISR. Mais depuis le 1e janvier 2022, ce "ou" est remplacé par un "et". Les trois catégories de fonds durables doivent figurer parmi les unités de compte proposées par les banques et les assureurs à leurs clients. Une obligation que la majorité des établissements avait anticipée en intégrant plusieurs supports d'investissement différents dans leurs portefeuilles.

2. Vers plus de transparence sur les frais des PER

La loi Pacte fait partie des projets les plus importants portés par le gouvernement actuel. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, en parle en ces termes : "Le PER est un des piliers de la loi Pacte, qui est elle-même l'un des piliers du quinquennat". Depuis son lancement le 1e octobre 2019, le Plan d'épargne retraite a rencontré un franc succès, puisque plus de 3,8 millions de contrats ont déjà été ouverts. Seule ombre au tableau : les frais prélevés par les compagnies d'assurance. Le ministre de l'Economie et des Finances lui-même confirme cette situation : "Je considère que les acteurs du marché prélèvent trop de frais.

Le principal problème vient de la très grande disparité des frais facturés entre les différents acteurs du secteur. Pour les frais sur versement et les frais d'arbitrage, par exemple, cela va de 0 % à non moins de 5 %. Des écarts que l'on retrouve aussi dans les frais d'adhésion (de 0 à 30 euros) ou dans les frais de gestion des fonds euros (de 0,60 à 2 % par an) et des unités de compte (de 0,50 à 1 % par an). Or, la comparaison entre les contrats des PER est complexe pour les consommateurs. Pour leur simplifier la vie, une proposition est à l'étude : ajouter le cumul des frais de gestion du contrat à ceux des supports pour offrir une vision globale des frais qui seront prélevés. Affaire à suivre !

3. Le taux d'intérêt du Livret A va être dopé

La révision du taux d'intérêt du Livret A est possible chaque trimestre. Prochaine date ? Le 1e février 2022. Et cette fois-ci, le taux de ce célèbre livret va évoluer à la hausse, en lien avec le niveau d'inflation. Après deux ans de stagnation à 0,50 % net, Bruno Le Maire l'a confirmé : "Le taux du Livret A augmentera".

Une très bonne nouvelle pour les épargnants, qu'il faut toutefois nuancer. Si la formule de calcul de la rémunération théorique intègre bien l'inflation, elle prend aussi en compte une autre donnée encore négative, l'€ster, un taux interbancaire qui reste en dessous des -0,55 % depuis plusieurs mois. Au final, le nouveau taux du Livret A grâce à cette formule serait de 0,8 % net, loin de l'inflation de +2,8 % sur les douze derniers mois, à fin décembre, selon les données provisoires de l'Insee. Par ailleurs, le gouvernement conserve la main pour décider d'une augmentation plus importante (1 % net par exemple) ou plus faible (0,60 % net). Réponse à la mi-janvier.