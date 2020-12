Assurance vie : les assureurs sont-ils encore solvables ?

Les assureurs ont montré leur résilience face à la chute des marchés financiers provoquée par la crise sanitaire (Crédit photo: 123RF)

L'ACPR vient de publier la situation des assureurs soumis à Solvabilité II au premier semestre 2020. Les assureurs ont montré leur résilience face à la chute des marchés financiers provoquée par la crise sanitaire. Bien qu'en diminution, la solvabilité des assureurs reste forte.

Solvabilité II

Pour honorer les engagements pris vis-à-vis de ses clients et faire face à des événements imprévus, une compagnie d'assurance doit disposer de réserves et de fonds propres suffisants pour couvrir ces risques. Par exemple, un assureur vie s'engage auprès des clients qui placent leur épargne sur le fond en euros d'un contrat d'assurance vie, à garantir le capital et sa disponibilité à tout moment, même en cas de crise financière grave.

Solvabilité II est une règlementation européenne qui s'impose aux assureurs. Elle a pour objectif de permettre à la compagnie d'assurance de calibrer le niveau de fonds propres qu'elle doit immobiliser en fonction des risques auxquels elle s'expose. Le SCR (Solvency Capital Requirement) ou CSR (Capital de Solvabilité Requis) représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par exemple une crise financière).

Comment le marché de l'assurance vie a-t-il évolué ?

Le surplus d'épargne que les Français ont constitué pendant le confinement n'a pas profité à l'assurance vie. En effet, la collecte nette (les entrées moins les sorties) en assurance vie est en net recul au premier semestre 2020 (- 26,6 %) par rapport au premier semestre 2019. Il ne s'agit pas d'une crise de confiance vis-à-vis de l'assurance vie, mais plutôt d'un arbitrage des Français vers les actifs immédiatement mobilisables (compte courant, livrets) dans la perspective d'un déconfinement et d'un retour à la normale. Ainsi, la collecte brute en assurance vie a été moins importante que d'habitude, alors que les retraits sont restés stables.

Par ailleurs, la « décollecte » nette est plus marquée sur le fonds en euros (-19,6 milliards d'euros, sur les six premiers mois de l'année 2020) que sur les unités de compte. Les assureurs ont en effet incité les épargnants à s'orienter vers les unités de compte au détriment du fonds en euros.

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II

La chute des marchés actions provoquée par la crise sanitaire a entrainé une diminution importante de la valeur des titres détenus par les assureurs au premier trimestre 2020. Cette baisse a été en partie compensée au deuxième trimestre, grâce à la reprise des marchés boursiers et aux effets de valorisation sur les obligations. Cette crise n'a pas fait apparaître de tensions sur la liquidité des assureurs qui n'ont pas modifié leurs portefeuilles d'actifs : les titres obligataires représentent toujours près de 60 % du portefeuille.

La crise, avec la dégradation des notations des obligations, a cependant eu un impact sur la qualité globale des portefeuilles obligataires des assureurs français : la part des obligations dont la notation est inférieure à BBB- est passée de 0,6 % à 0,9 %.

La solvabilité des assureurs reste forte

Bien que le Capital de Solvabilité Requis (CSR) moyen du marché soit en diminution, la solvabilité des assureurs reste forte. Le CSR du marché français s'établit à 240 % fin juin 2020, alors qu'il s'élevait à 268 % à la fin de l'année 2019, après un plus bas niveau à 214 % atteint fin septembre 2019. Cette dégradation du niveau de solvabilité au premier semestre 2020 s'explique notamment par une nouvelle accentuation de la baisse des taux d'intérêt.