Assurance vie : le point sur les taux de rendement 2019 (Crédit photo: Fotolia)

Les compagnies d'assurance vie annoncent progressivement le rendement de leurs fonds en euros pour l'année 2019. Classique, immobilier, diversifié et eurocroissance : le point d'étape sur les rendements des fonds en euros.

Traditionnellement, les compagnies d'assurance vie annoncent en début d'année le rendement de leur fonds en euros pour l'année écoulée. Dans un contexte de taux durablement bas, le rendement des fonds en euros s'est érodé, année après année, se maintenant tout de même à un taux moyen de 1,80% en 2018. Mis à mal par les taux d'intérêt négatifs, le rendement moyen pour 2019 est attendu en forte baisse autour de 1,40% selon les experts. Classiques, immobiliers, diversifiés et eurocroissances : le point sur le rendement des fonds en euros.

Les fonds en euros classiques

Les fonds en euros classiques sont les plus répandus. Ils sont composés en moyenne de 80% d'obligations, le reste étant réparti entre des actifs en actions et en immobilier.

À ce jour, les principaux assureurs de la place et de nombreuses mutuelles et associations d'épargnants ont annoncé leur taux de rendement 2019 pour leurs fonds en euros classiques. À l'exception de la Société Générale, les banques n'ont pas encore divulgué leurs taux.

Certains assureurs ont envoyé un message clair en distribuant un taux 2019 en-dessous de 1,50%. Swiss Life a ouvert le bal en annonçant une rémunération de 1% en 2019 (qui peut être portée jusqu'à 2.50% en fonction de la part investie en unités de compte), suivie de Generali avec une rémunération pour son Actif Général Generali Vie (AGGV), comprise entre 1% à 1,50% en 2019 selon la part investie en unités de compte. La performance du fonds en euros Eurossima de Generali, présent sur de nombreux contrats d'assurance vie en ligne, accuse une baisse significative à 1.15% (1.65% en 2018). Aviva a annoncé qu'un taux minimum net de frais de 1% sera servi pour ses fonds en euros en 2019 et Allianz, qui avait servi 1.55% en 2018, un taux de rendement moyen de 1.2%. Côté banque, la Société Générale distribuera un taux moyen 2019 de 1.35%, mais certains clients se verront distribuer un taux inférieur à 1% (0.90% à 1.38% selon l'encours).

D'une manière générale, les associations d'épargnants et les mutuelles ont opté pour une baisse plus modérée de leurs rendements et le maintien d'une rémunération comprise entre 1,50% et 2,00%. Ainsi, le fonds en euros du contrat de l'Afer rapporte 1,85% en 2019 contre 2,25% en 2018. La GMF servira un très honorable taux de 1,90%, la MAAF 1,75% et MMA 1,47% à 1,97%. La MACSF distribuera 1,70% pour son assurance vie multisupport RES. À la Maif le taux sera de 1,50% et à la Macif, de 1,50% à 2,10% selon les contrats. À noter également la relativement bonne performance du fonds en euros de l'AGPM (1,95%) et du Conservateur (1,80%). AXA est à ce stade le seul assureur à proposer un taux au-dessus de 1,50% : la compagnie a annoncé un taux 2019 qui varie de 1.60% à 2% selon la part investie en unités de compte.

À ce jour, seuls trois acteurs ont réussi à maintenir un taux au-dessus de la barre des 2%. La mutuelle Carac sert un taux de 2.20% sur son contrat d'assurance vie multisupport Carac Profileo (celui-ci n'est accessible qu'à condition de verser au moins 25% en unités de compte). L'association d'épargnants Gaipare (assurée par Allianz) a annoncé un taux de 2,15%. Monceau Assurances distribue pour sa mutuelle vie, Capma & Capmi, une rémunération de 2,20 % sur son contrat Dynavie.

Les autres types de fonds en euros

Les fonds en euros immobiliers - Chez Generali, le fonds en euros immobilier Innovalia passe à 2% en 2019 (contre 2,45% l'année dernière) et le fonds en euros Netissima, présent sur de nombreux contrats d'assurance vie en ligne, peut varier de 1.20% à 1.70% selon la part investie en unités de compte.

Les fonds en euros diversifiés - Les fonds en euros diversifiés ont bénéficié des bonnes performances des marchés financiers en 2019. Le fonds en euros dynamique du contrat d'assurance vie Target+ de Primonial rapporte 3.15% en 2019 (contre 0% en 2018). Chez Generali, le fonds en euros Elixence progresse à 2% (contre 1,44% en 2018).

Les fonds eurocroissance - Chez AXA, le fond Eurocroissance Excelium offre une performance de 3% sur 2019.