Assurance vie : les premiers taux de rendement 2019 pour les fonds en euros (Crédit photo: Fotolia)

Swiss Life et Generali ont ouvert le bal en annonçant le taux servi en 2019 pour les fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. Contrairement à 2018, où les rendements étaient restés stables, 2019 s'annonce sous le signe d'une forte baisse.

Des taux 2019 attendus en forte baisse

Comme tous les ans, les compagnies d'assurance vie annoncent le rendement annuel des fonds en euros de leurs contrats d'assurance vie. En 2018, le rendement moyen du marché était attendu en baisse, mais était resté finalement assez stable à 1,80%. Mais pour 2019, la baisse devrait être cette fois-ci assez marquée. Les experts attendent un taux de rendement moyen autour de 1,40%.

En effet, le modèle économique du fonds en euros est mis à mal par les taux d'intérêt négatifs. Dans ces conditions, il devient de plus en plus difficile pour les assureurs de garantir aux épargnants le capital, la disponibilité à tout moment et un taux de rendement positif.

Début septembre, l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) avait une nouvelle fois mis en garde les assureurs vie, les invitant à renoncer au modèle économique du fonds en euros tel que nous le connaissons aujourd'hui et à imaginer de nouvelles solutions d'épargne.

Cette fois-ci, l'autorité de contrôle semblerait avoir été entendue. Alors que traditionnellement l'annonce des taux par les assureurs revêt un enjeu stratégique, chacun choisissant le meilleur moment pour faire son annonce, cette année Swiss Life et Generali ont annoncé leurs taux dès fin novembre. Et pour ces deux compagnies, les taux 2019 sont en forte baisse.

Swiss Life : un taux de rendement de 1% (hors bonus)

Dans un contexte durable de taux historiquement bas, Swiss Life indique dans son communiqué de presse vouloir « mettre en œuvre une politique de taux de rendement raisonnable ». La compagnie se dit convaincue « que l'investissement en unités de compte est la clé d'une performance sur le long terme ».

Le taux de rendement servi à ses clients pour l'année 2019 sera de 1% net de frais de gestion, soit 0,50 point en moins par rapport à l'an passé. Néanmoins, ce rendement sera bonifié pour les clients ayant souscrit une part importante d'unités de compte (UC) dans leur contrat. Le taux sera porté à 1,50% pour plus de 30% d'UC, à 2% pour plus de 40% et à 2,50 % au-delà de 60%. Les clients gestion privés (détenteurs de plus de 250 000 euros en assurance vie) bénéficient d'un rendement allant de 1,20% à 2,70% en fonction de la part d'UC.

Generali servirait 1% également

Côté Generali, selon un document interne consulté par l'AFP, le taux de rendement servi, net de frais de gestion et de toute bonification, serait lui aussi de 1%. En 2018, l'assureur avait distribué 1,75% sur AGGV et 1,65% sur Eurossima.

Le PDG de Generali France avait déjà annoncé la couleur il y a quelques semaines, expliquant que « le modèle de la sécurité absolue, de la liquidité permanente, de la garantie totale et à tout instant du capital, qui est finalement une réplication du modèle du Livret A, est à bout de souffle. Le monde du fonds euros roi est terminé ! ».