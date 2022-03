Assurance vie : la guerre en Ukraine fait-elle peser un risque sur les fonds en euros ?

La guerre en Ukraine fait resurgir le spectre de la faillite de l’État grec en 2011 (Crédit photo: Fotolia)

Alors que les pays occidentaux multiplient les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, le conflit en Ukraine représente t'il un risque pour les fonds en euros des contrats d'assurance vie ? Explications.

Les fonds en euros sont majoritairement composés d'obligations

Les fonds en euros classiques des contrats d'assurance vie sont très appréciés des épargnants Français car ils garantissent le capital et la disponibilité de l'épargne à tout moment. Pour honorer cet engagement, les assureurs se doivent d'avoir une gestion prudente de leur fonds en euros. C'est pourquoi, les fonds en euros classiques sont majoritairement investis en obligations d'État et en obligations d'entreprises, actifs réputés peu risqués et liquides. Ils sont composés en moyenne de 80 % d'obligations, dont 40 % d'obligations souveraines.

La guerre en Ukraine fait resurgir le spectre de la faillite de l'État grec en 2011 qui, à la suite à la crise financière de 2008, s'était retrouvé dans l'incapacité de rembourser sa dette. Les assureurs qui détenaient des obligations d'État grec dans leur fonds euros ont été mis en difficulté car ils ont dû renoncer à être remboursés de près de la moitié des sommes empruntées et ont dû compenser ces pertes.

Pour faire face à ce type de situation et éviter les retraits massifs d'épargnants paniqués, le gouvernement de l'époque avait fait voter la loi Sapin 2 qui autorise le Haut Conseil de Sécurité Financière, si la situation l'exige (en cas de crise financière grave par exemple), à bloquer temporairement la possibilité d'effectuer des retraits sur le fonds en euros des contrats d'assurance vie.

La guerre en Ukraine a-t-elle un impact sur les fonds en euros de l'assurance vie ?

Alors que les pays occidentaux multiplient les sanctions économiques à l'encontre de la Russie, le taux d'emprunt à 10 ans de l'État russe avoisine les 20 %, faisant craindre un nouvel épisode à la grecque.

La semaine dernière, à l'occasion d'un point presse, France Assureurs (ex-FFA, fédération française des assureurs), a fait le point sur l'impact de la guerre en Ukraine sur les fonds en euros des contrats d'assurance vie. Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, s'est voulu rassurant : « les actifs russes et ukrainiens détenus par les assureurs français sont inférieurs à 0,03 % » a-t-il expliqué. L'impact du conflit en Ukraine sur les fonds en euros serait donc minime et absorbable par les assureurs. Il a par ailleurs précisé que « les assureurs sont mobilisés et prennent évidemment en compte ces sanctions ».

La crainte d'une remontée des taux

Alors qu'elle était déjà dans une phase de nette accélération, l'inflation connait une nouvelle poussée en raison du conflit en Ukraine, faisant craindre une remontée des taux. Néanmoins, à ce stade, si les banques centrales devaient remonter leurs taux dans les prochains mois, il est probable qu'elles le feraient dans des proportions raisonnables. Si elle est progressive, la remontée ne se répercutera que très lentement sur les rendements des fonds en euros. Seule une hausse brutale pourrait mettre en risque les fonds en euros existants.