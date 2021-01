Assurance vie : ce que vous pouvez encore verser sur votre fonds euros

Les conditions d'accès aux fonds euros des contrats d'assurance vie se sont resserrées. Quelles sont les différentes politiques d'investissement menées par les assureurs ?

Par MoneyVox,



Les contrats d'assurance vie sont composés de deux principales catégories d'actifs : les fonds euros et les unités de compte. Contrairement à ces dernières, les fonds euros présentent l'avantage d'être garantis. Le capital versé par les épargnants est ainsi sécurisé, mais, en contrepartie, les rendements qui peuvent être espérés sont plus faibles. De plus, plusieurs assureurs ont commencé à restreindre l'accès à ce type de placement à leurs clients. Zoom sur ce qu'il est encore possible de faire en 2021.

Des versements sur les fonds euros limités par certains assureurs

Année après année, les fonds euros sont de moins en moins performants. Le rendement moyen attendu pour 2020 est, en moyenne, compris entre 1% et 1,10% après 1,46% l'année précédente. Ce qui avait amené Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France, a tiré la sonnette d'alarme : « Le monde du fonds euros roi est terminé ! ».

Résultat, plusieurs compagnies d'assurance ont pris une décision forte : mettre en place un taux minimum d'investissement en unités de compte. Chez Spirica, il faudra compter sur un taux de 25% en UC. Pour Allianz, Asac-Fapès, Axa (pour les versements de plus de 100 000 euros), et Suravenir (sur les contrats web) ce taux est de 30%, tandis qu'il est porté à 35% chez AG2R La Mondiale, et même 50% pour les contrats web Linxea Zen ou encore Frontière Efficiente assurés par Apicil.

Dans certains cas, il existe une contrainte à l'entrée, pour le versement initial, mais l'épargnant peut ensuite arbitrer à 100% sur le fonds en euros ou faire des versements complémentaires à 100% sur ce même fonds en euros. C'est le cas sur le fonds Suravenir Rendement chez MeilleurPlacement (contrat M Retraite Vie) ou sur l'ensemble des contrats de l'association Asac-Fapès.

Où est-il possible d'investir à 100% en fonds euros ?

Bien que les rendements soient faibles, il peut être encore pertinent d'investir à 100% en fonds euros pour sécuriser son capital dans le cadre de projets à court ou moyen terme. Si chez certains assureurs ceci n'est plus possible, d'autres laissent encore cette liberté à leurs clients. On retrouve ici MACSF (avec le fonds euros RES), MAAF, MMA, Mutavie, GMF, la Maif, Garance, BPCE Vie (Caisse d'Epargne et Banque Populaire) et ACM Vie (CIC et Crédit Mutuel Alliance Fédérale). Les contrats mono-support (100% fonds en euros, sans unités de compte) sont, de fait, également inclus dans cette liste tels que Vivaccio Ambre (La Banque Postale), Dynavie (Monceau Assurances), Compte Epargne (Carac), Ampli Grain 9 Euro (Ampli Mutuelle)...

Si votre assureur ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à l'interroger à ce sujet. En effet, certaines compagnies n'ont pas encore confirmé la possibilité d'investir en totalité en fonds euros, laissant planer le doute quant aux possibilités de leurs épargnants.

Les bonus de rémunération, une solution à mi-chemin de certains assureurs

Pour éviter de faire peser trop de contraintes sur leurs clients, certaines compagnies d'assurance ont misé sur une autre stratégie : les inciter à investir une partie de leurs avoirs en unités de compte grâce à un bonus de rémunération. Une technique plus douce qu'une interdiction totale qui a été adoptée par exemple par Groupama Gan Vie et SwissLife. Le principe est simple : si l'épargnant choisissait de placer 100% de son argent en fonds euros, la rémunération était de 0,90% en 2020 chez Groupama et Gan, et de 0,8% chez SwissLife. En décidant d'allouer un certain pourcentage de cette somme aux unités de compte, le taux de rémunération du fonds euros est boosté : +0,50% chez Groupama et Gan et jusqu'à +1,9% chez SwissLife.

