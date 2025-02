Assurance retraite : la Carsat peut désormais accéder aux informations de votre compte bancaire

Les Carsat vont pouvoir vérifier la validité des cordonnées bancaires de ses assurés. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Les caisses régionales de l’Assurance retraite vont pouvoir accéder au Ficoba, le fichier des comptes bancaires français. L’outil géré par la Direction générale des finances publiques (Dgfip) va permettre à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de s’assurer en temps réel qu’elle dispose des coordonnées bancaires valides des retraités, permettant d'assurer le versement des pensions, rapporte MoneyVox .

Un fichier détaillé

Cette mesure vise non seulement à protéger les assurés, qui ont bien plus de chance de percevoir leur pension, mais aussi à lutter contre la fraude. En 2022, celle-ci était estimée à 42 millions d’euros sur les 150 milliards de prestations versées chaque année aux 15 millions de retraités, pointe Merci pour l’info . En 2024, l'Assurance retraite a comptabilisé 160 millions d’euros de « préjudices frauduleux et/ou fautifs évités ou subis » , l’objectif de 2025 est de 170 millions, 180 millions en 2026 et 200 millions d’euros en 2027.

Les données figurant dans le Ficoba peuvent permettre aux caisses de retraite d’authentifier les données qui leur ont été transmises. Il comporte le nom et l’adresse de l’organisme qui gère le compte, l’identité du ou des titulaires, les caractéristiques du compte (numéro, type, etc.), la date et la nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification). Mais rien sur le solde des comptes. Le fichier est mis à jour par les établissements bancaires.

Accès en temps réel

« Les organismes de retraite accèdent ainsi en temps réel aux différentes données administratives, ce qui permet de vérifier la validité des coordonnées bancaires transmises pour le paiement des retraites, au démarrage de la prestation ou lors d’une demande de modification ultérieure (changement de compte bancaire) » , résume la Cnav.

Autre conséquence de cet accès pour les assurés. Ils n’auront plus à envoyer un RIB ou IBAN en cas de changement de compte bancaire, pas plus que lors de la demande de retraite.