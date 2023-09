Assurance habitation: le réchauffement climatique fait gonfler la facture

Il existe des astuces vous permettant de réduire ou de contenir vos factures d’assurance. ( crédit photo : GettyImages )

Avec la multiplication des catastrophes naturelles, le réchauffement climatique fragilise le modèle de l’assurance habitation. Les assureurs sont amenés à indemniser des sinistres de plus en plus importants et réguliers. Ceci met en péril leur modèle économique et les contraint à répercuter ces coûts dans le prix des cotisations. En 2023, les tarifs des assurances ont progressé. Cette tendance à la hausse pourrait se poursuivre.

Sommaire:

Assurances: une hausse importante des dommages à indemniser

Les effets du dérèglement climatique se manifestent partout dans le monde. Les évènements naturels catastrophiques se multiplient et leur force s’amplifie. Chaque année, des incendies, des inondations, des périodes de sécheresse et des tempêtes importantes se déclenchent. La France est aussi touchée par ce phénomène. En 2022, l’augmentation des événements climatiques extrêmes a mis les assureurs face à de nouvelles difficultés.

En effet, le secteur a dû indemniser des dommages à hauteur de 10 milliards d‘euros, selon une estimation des sociétés d’assurance citée dans la proposition de loi du 4 juillet 2023. Pour comparaison, entre 2017 et 2022, les indemnisations s’élevaient à 3,5 milliards d’euros par an en moyenne. C’est moins de la moitié des dépenses de 2022.

France Assureurs place le dérèglement climatique parmi les trois principaux risques identifiés par la profession pour les cinq prochaines années. Les deux autres risques importants identifiés sont les cyberattaques et la dégradation de l’environnement économique.

Les prix des assurances habitation augmentent de manière inégale

Face à cette réalité de 2022, les compagnies d’assurances sont contraintes de réadapter leur modèle économique. En juillet 2023, le comparateur Assurland.com révèle que le prix des cotisations pour les assurances multirisques habitation a augmenté de 5% à la mi-année. Or, l’augmentation du prix des assurances a un impact négatif sur les ménages. Certains doivent opter pour une couverture moins importante pour continuer à être assurés au même prix.

Par ailleurs, l’augmentation des primes d’assurance est inégale en fonction de la zone dans laquelle vous habitez . La région Occitanie a été particulièrement touchée par les intempéries et la sécheresse en 2022 et 2023. Si vous résidez dans cette partie de la France, le prix moyen de votre assurance habitation a connu une progression de 8,15%. En moyenne, elle s’élève désormais à 251 euros: c’est plus que dans toutes les autres régions.

Comment s’assurer mieux au meilleur prix?

Pour réduire le coût de vos assurances, certaines solutions peuvent être mises en place:

Comparer les offres des différents assureurs. Grâce à Internet, il est possible de comparer rapidement les prestations et tarifs de vos assurances avec les offres concurrentes. Cela vaut pour votre assurance multirisque habitation, auto, téléphonie…

Grâce à Internet, il est possible de comparer rapidement les prestations et tarifs de vos assurances avec les offres concurrentes. Cela vaut pour votre assurance multirisque habitation, auto, téléphonie… Sécuriser votre logement. Un logement bien protégé bénéficie d‘un tarif d’assurance réduit. Cette protection peut passer par la mise en place d’un système d’alarme antivol, de détecteurs de fumée ou de télésurveillance, concernant le risque de vol ou d’effraction. Pour parer aux risques d’inondation, vous pouvez opter par exemple pour la plantation d’arbres et un entretien professionnel des points d’évacuation.

Un logement bien protégé bénéficie d‘un tarif d’assurance réduit. Cette protection peut passer par la mise en place d’un système d’alarme antivol, de détecteurs de fumée ou de télésurveillance, concernant le risque de vol ou d’effraction. Pour parer aux risques d’inondation, vous pouvez opter par exemple pour la plantation d’arbres et un entretien professionnel des points d’évacuation. Supprimer les garanties inutiles. Si vous habitez dans une région où la température se maintient au-dessus de 0° à l’année, une garantie gel est facultative. En étudiant de près votre contrat, vous pouvez peut-être repérer des garanties inutiles . Les retirer peut permettre de gagner quelques euros sur la facture finale.