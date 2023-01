Assurance santé, auto, habitation… le bon plan des achats groupés

Vous pouvez faire des économies sur vos contrats d’assurance en couplant votre souscription à celles d’autres assurés ( crédit photo : GettyImages )

Les achats groupés de contrats d’assurance se multiplient. Ils sont négociés en gros par des associations de consommateurs ou des municipalités. La pratique offre aux souscripteurs de réaliser des économies tout en bénéficiant de prestations de qualité. Comment en profiter ?

Comment fonctionne l’achat groupé de contrats d’assurance?

L’achat groupé est une opération collective, réunissant une communauté de consommateurs. La réunion de ces souscripteurs de contrats permet de négocier des offres avantageuses et exclusives. Cette initiative peut être lancée par des associations de consommateurs ou par des collectivités. Ces entités lancent un appel d’offres à destination des assureurs. Ces derniers y répondent de manière concurrentielle, en proposant des tarifs attractifs pour les assurances habitation, santé, auto . Pour ces assureurs, de nombreux nouveaux contrats sont à la clef. Le but est de regrouper le maximum de personnes afin d’obtenir le meilleur tarif possible.

L’achat groupé offre de multiples avantages aux souscripteurs:

gain de temps: une seule démarche permet d’adresser sa demande à l’ensemble des assureurs du marché,

économies sur le montant du contrat grâce à la négociation d’un tarif de groupe,

garanties personnalisables, adaptées au profil de chaque consommateur.

Le processus pour l’achat de contrats en groupe se déroule en plusieurs étapes:

préinscription individuelle, gratuite et sans engagement, en remplissant un formulaire en ligne, par exemple sur le site du comparateur et précurseur en matière d’offres de contrats groupés: Selectra,

formalisation de l’appel d’offres,

négociation entre l’entité demandeuse et les organismes d’assurance,

communication de l’offre lauréate auprès des préinscrits via l’envoi d’un mail accompagné d’un devis personnalisé,

souscription éventuelle à l’offre proposée.

À savoir Depuis la loi Hamon de 2015, il est possible de changer d’assurance habitation à tout moment après la première année d’engagement, sans motif et sans frais. Le nouvel assureur s’occupe de toutes les démarches pour résilier l’ancien contrat. La procédure est gratuite et sans impact sur la continuité des garanties.

L’achat groupé, une solution pour économiser sur votre assurance

La négociation de tarifs de groupe donne aux entreprises prestataires la possibilité d’acquérir un nombre important de nouveaux clients en répondant à un seul appel d’offres. En contrepartie, elles s’engagent sur une remise pour les souscripteurs , valable à vie. Elle peut prendre la forme d’un pourcentage déduit sur le montant total du contrat ou d’un mois de prestation gratuite. Ces contrats négociés en achat groupé sont souvent les moins chers du marché, tout en offrant des garanties étendues.

La pratique des achats groupés a débuté dans le secteur de l’énergie. Elle s’est ensuite étendue au domaine de la santé. Familles de France, une association de consommateurs engagée dans la préservation du pouvoir d’achat, a été l’une des premières à proposer à ses adhérents un contrat d’assurance santé en «offre groupée». Elle s’est associée à Selectra, un comparateur d’offres en ligne. Ensemble, ils permettent aux consommateurs de profiter des meilleures offres aux meilleurs tarifs pour l’électricité, le gaz, la banque, l’assurance ou les télécommunications. L’objectif pour les deux partenaires est d’obtenir les meilleures garanties de remboursement, d’éliminer les garanties inutiles et d’adapter le contrat au profil de chaque souscripteur.

Luka Payras, responsable des pôles Finances et Assurance chez Selectra, a affirmé dans les pages de Challenges en décembre 2021 que l’offre a séduit 1.850 souscripteurs. Tous ont bénéficié d’une remise de 10 % sur leur mutuelle santé , et les profils senior ont obtenu jusqu’à 28% de réduction. En temps normal, le prix d’un contrat d’assurance santé varie en fonction de l’âge et de la région de résidence. Ici, le contrat retenu propose trois tarifs différents pour les actifs, les retraités et les étudiants. Les trois packages sont également mutualisés dans le domaine des garanties et offrent des niveaux de confort différents.

La pratique des achats groupés existe depuis plusieurs années dans les collectivités locales, notamment en matière d’assurance santé. Un dispositif a été proposé aux habitants de l’agglomération de Béziers en 2020. De son côté, la ville de Toulouse a négocié un contrat d’assurance santé à un prix abordable à ses administrés de plus de 60 ans ayant de faibles revenus. À partir du premier février 2023, les Franciliens pourront également profiter d’une offre de mutuelle régionale, «Île-de-France mutuelle santé».

La mairie de Paris annonce une assurance habitation pour les locataires aux revenus modestes et de la classe moyenne *Source: Ville de Paris, selon une actualité publiée en juillet 2021. Par ailleurs, cette offre est sans frais de souscription, sans taux de sinistralité (selon l’arrondissement), et propose une franchise unique de 120 euros. - 3 pièces: 194,63 euros par an, contre 292 euros en moyenne*. - 2 pièces: 167,71 euros par an, contre 233 euros en moyenne*. - 1 pièce: 130,25 euros par an, contre 180 euros en moyenne*. L’offre du groupement VYV Conseil - WAKAM proposera un tarif unique par typologie de logement, quel que soit l’arrondissement: Neuf organismes ont déposé une offre de collaboration. La proposition du groupement VYV Conseil associé à WAKAM a été retenue. Cette assurance sera disponible à partir de janvier 2023. Elle s’adresse aux locataires occupant un logement à Paris, dans le parc privé ou social, et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 24.316 euros pour une personne seule, 36.341 euros pour un couple, et 56.878 euros pour quatre personnes. L’initiative lancée par Familles de France et Selectra constitue une première à l’échelle nationale. Depuis, certaines communes se sont déjà tournées vers l’achat groupé pour l’ assurance habitation . Ainsi, la Ville de Paris a lancé un appel à manifestation d’intérêt en février 2022. En plus de l’objectif du pouvoir d’achat, il s’agit de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une assurance habitation, et d’endiguer les conséquences qui menacent les personnes mal assurées ou non assurées. L’absence d’assurance est un motif de rupture de bail et d’expulsion.

En 2021, Familles de France et Selectra ont lancé le premier achat groupé d’assurance habitation

Après des achats groupés portant sur l’énergie en 2016 et 2018, les télécoms en 2017 et la mutuelle santé en 2020, Selectra et Familles de France se sont attaqués au marché de l’ assurance habitation . Souscrire une assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires en copropriété. Les deux partenaires pointent la flambée des prix du secteur et ouvrent la voie à la possibilité d’obtenir de meilleurs tarifs pour les assurés. En effet, selon le rapport annuel de l’indice des prix à la consommation, publié en janvier 2022, l’Insee indique que le montant des assurances habitation a augmenté de 11% entre 2015 et 2011. Ces assurances coûtent en moyenne 216 euros par an pour un appartement, et 372 euros pour une maison.

Plus de 10.000 participants se sont préinscrits en ligne entre décembre 2021 et janvier 2022. L’offre du néo-assureur Luko a été choisie. Commercialisée depuis mars 2022, elle est proposée avec une réduction de 25% sur la cotisation d’assurance la première année. En effet, les souscripteurs bénéficient de 3 mois de couverture offerts. Les assurés ont le choix entre deux formules. La première est «Minimum légal», avec des garanties légalement requises et des plafonds d’indemnisation standard. La seconde est «Esprit en paix», une offre premium incluant des garanties supplémentaires et un pack assistance très complet. Si la souscription est collective, chaque assuré a la possibilité d’ajuster son contrat comme il le souhaite, avec les garanties en option et le niveau de ses franchises.