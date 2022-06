Assurance habitation, auto, santé… comment supprimer les frais inutiles?

Faites la chasse aux garanties inutiles et faites baisser vos primes d’assurance crédit photo : GettyImages

De nombreuses compagnies d’assurances proposent dans leurs contrats des garanties peu adaptées à votre situation personnelle ou à votre profil d’assuré. Par exemple, des seniors bénéficient d’une prime de naissance ! Les assurances sont de plus en plus chères, par conséquent faites la chasse aux garanties inutiles et réalisez des économies. Examinez avec attention vos contrats pour supprimer les doublons et pour identifier des garanties insoupçonnées.

Auto, habitation, santé… des contrats d’assurance de plus en plus chers

Les compagnies d’assurances manquent de transparence et de clarté

Des garanties spécifiques pour les assurances santé

La garantie du constructeur couvre déjà certains risques pour votre véhicule

Évitez les petites assurances souscrites lors de vos achats

Votre moyen de paiement est souvent suffisant pour vos voyages

Les bons réflexes à avoir avant de souscrire une assurance

Auto, habitation, santé… des contrats d’assurance de plus en plus chers

En 2020, les Français ont dépensé en moyenne 650 euros pour leur assurance automobile , 160 euros pour leur assurance habitation et 880 euros pour leur assurance santé . Soit un total 1.690 euros versés aux compagnies d’assurances dans l’année.

Les tarifs des contrats d’assurance augmentent régulièrement et ils pourraient continuer à s’envoler. En effet, les experts du secteur de l’assurance évoquent une augmentation des prix de l’ordre de 2% à 3% en 2023. Par conséquent, l’assurance automobile promet d’être de plus en plus chère avec l’arrivée des voitures électriques hybrides. Les primes des contrats d’assurance habitation vont subir les impacts du dérèglement climatique. Les complémentaires santé, ou mutuelles, sont sous pression depuis la mise en place du dispositif 100% santé et après deux années marquées par la crise sanitaire.

Le poids des contrats d’assurance dans votre budget va inéluctablement augmenter. Même si regarder en détail les garanties de ses contrats est fastidieux, c’est certainement l’occasion de vérifier l’adéquation des garanties à vos besoins.

Les compagnies d’assurances manquent de transparence et de clarté

Le secteur de l’assurance est malheureusement marqué par son manque de transparence et de clarté. Peu de Français connaissent vraiment les garanties couvertes par leurs contrats et ils sont encore moins nombreux à en avoir lu les conditions générales.

Pour optimiser vos dépenses d’assurance, il est important de faire régulièrement le point sur l’évolution de vos besoins. En effet, ils changent tout au long de la vie, soit en fonction de votre âge, soit en fonction d’une modification dans votre situation familiale ou patrimoniale. En vous concentrant sur votre situation actuelle, vous découvrirez sûrement des garanties devenues inutiles ou, au contraire, insuffisantes.

Par exemple, maintenir une assurance tous risques pour un véhicule de plus 10 ans ne fait plus sens. Pour votre assurance habitation, la prise en compte de la valeur de votre mobilier ou de vos biens peut également modifier l’étendue de votre couverture à la hausse ou à la baisse. Par ailleurs, l’examen attentif des garanties de vos contrats peut faire apparaître des doublons vous permettant d’alléger votre facture finale.

Des garanties spécifiques pour les assurances santé

Selon le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM), 95% des Français disposent d’une complémentaire santé pour compléter les remboursements de la Sécurité sociale. De manière générale, les dépenses liées à la santé augmentent avec l’âge. En conséquence, le montant annuel des assurances santé s’élève à moins de 1.000 euros pour les assurés âgés de 25 à 45 ans, mais s’approche des 1.500 euros pour les personnes âgées de 66 à 75 ans.

La prime prévue pour anticiper la naissance d’un enfant est l’une des plus emblématiques des garanties inutiles. Ainsi, par exemple, certains seniors restent éligibles, dans le cadre de leur assurance santé, à la prime de naissance ou à la prime de maternité! En effet, ces garanties sont présentes par défaut dans de nombreuses complémentaires. Il semble opportun dans ce genre de cas ubuesque de négocier un contrat spécifique.

Certaines garanties peuvent être inutiles et d’autres peuvent être doublonnées. En revanche, parfois, vous pouvez être éligible à des garanties sans le savoir. Ainsi, la plupart des contrats d’assurance santé vous permettent de bénéficier de prestations d’assistance. Par exemple, lorsque vous êtes en arrêt maladie plusieurs mois, vous pouvez parfois bénéficier d’une aide ménagère. Ces droits ne figurent pas toujours dans les tableaux de garanties et sont quelquefois mentionnés uniquement dans les conditions générales de votre contrat. Une bonne raison de les lire avec attention!

À savoir Depuis le 1er janvier 2021, il est possible de résilier son contrat d’assurance santé à tout moment de l’année après la première année d’adhésion.

La garantie du constructeur couvre déjà certains risques pour votre véhicule

Quand vous souscrivez une assurance pour votre véhicule, la responsabilité civile est obligatoirement comprise. Vous êtes alors couvert pour la réparation des dommages éventuellement causés à la victime d’un accident. Les autres garanties s’ajoutent à cette responsabilité civile. Il peut s’agir d’assurer, par exemple, le conducteur, l’incendie, le bris de glace…

Lorsque vous achetez un véhicule neuf, vous bénéficiez de la garantie du constructeur. Celle-ci prend généralement en charge une assistance gratuite en cas de panne. Il n’y a donc aucun intérêt à souscrire l’option assistance zéro kilomètre de votre assurance automobile.

Évitez les petites assurances souscrites lors de vos achats

Lorsque vous achetez certains produits, on vous propose parfois de souscrire une assurance complémentaire pour quelques euros par mois. Il s’agit alors de bénéficier d’une extension de garantie. Cependant, ces assurances mises bout à bout finissent par coûter très cher au regard du risque couvert. Parfois, vous êtes même déjà couvert pour ces risques dans le cadre d’autres garanties incluses dans votre assurance habitation, voire via votre carte bancaire. Par ailleurs, c’est souvent un véritable parcours du combattant pour les résilier.

Votre moyen de paiement est souvent suffisant pour vos voyages

Lorsque vous achetez un voyage, il est souvent inutile de doublonner les assurances. En effet, la plupart du temps, vous bénéficiez avec votre carte bancaire des services d’assistance et d’assurance annulation, retard, décès ou invalidité. Pour cela, il suffit d’avoir payé le trajet ou la location d’une voiture avec cette carte bancaire pour être couvert en cas de dommages.

Si votre carte bancaire ne couvre pas suffisamment de garanties, alors il est souvent plus rentable de monter en gamme. En effet, la souscription d’une carte bancaire un peu plus chère sera souvent rentabilisée dès votre premier voyage.

Les droits et devoirs des assurés en cas de doublon d’assurance Depuis 2014, dans le cadre de la loi Hamon, les consommateurs bénéficient d’un «droit de rétractation» pour leurs assurances . En effet, en cas de cumul d’assurances souscrites dans le cadre de l’achat d’un bien ou d’un service (téléphone mobile, électroménager, assurance voyage…), le contrat doublon peut être résilié sous 14 jours sans justificatif, ni pénalité. Cependant, certains assurés souscrivent délibérément des contrats présentant les mêmes garanties, pour obtenir des remboursements distincts de plusieurs organismes. Sachez que le cumul d’indemnisations est grave et s’apparente à une fraude à l’assurance. Il peut entraîner de lourdes conséquences, en commençant par la résiliation sans préavis ni indemnités du contrat d’assurance.

Les bons réflexes à avoir avant de souscrire une assurance

Avant de souscrire une assurance, quelle qu’elle soit, analysez le contrat en tenant compte de vos besoins. Vérifiez que, pour chaque risque à couvrir, vous bénéficiez d’une prise en charge adaptée. En effet, certains contrats d’assurance présentent de nombreuses conditions d’exclusion ou des montants de prise en charge réduits. Fuyez-les. Il est préférable de payer un peu plus cher, mais être sûr d’être correctement pris en charge en cas de sinistre. Pensez à faire jouer la concurrence pour obtenir des devis moins chers. Parfois, il suffit de présenter un autre devis à son assureur ou à son courtier pour obtenir une remise immédiate.