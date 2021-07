Assurance habitation: pourquoi les prix varient selon les régions?

Le prix d'une assurance habitation peut varier de façon significative d'une région à l'autre crédit photo : Shutterstock

Les tarifs d'une assurance habitation varient selon plusieurs critères, dont celui de la localisation géographique. Les différences peuvent être notables d'une région à l'autre. Quelles sont les régions où les primes sont les plus élevées ? Et celles où, au contraire, elles demeurent sous la moyenne nationale ? D'ailleurs, comment expliquer une telle disparité ?

Sommaire:

Prix d'une assurance habitation: la localisation est importante

Assurance habitation: l'impact de la localisation, en chiffres

Le montant d'une prime d'assurance dépend du risque

L'insécurité se concentre sur certaines régions

Les événements climatiques restent localisés

Prix d'une assurance habitation: la localisation est importante

Selon le dernier baromètre publié par LeLynx.fr au titre de l'année 2020, les Français ont dépensé en moyenne 160 euros pour assurer leur logement. Or, par définition, toute moyenne masque les différences et spécificités, lesquelles peuvent parfois s'avérer importantes.

Il est vrai que les critères pris en compte dans le calcul du tarif d'une assurance habitation sont variés:

La situation de l'assuré (locataire, propriétaire...).

Son profil (âge, situation matrimoniale, nombre d'enfants...).

Ses antécédents en termes de sinistres.

Les caractéristiques de son logement (maison individuelle, appartement, superficie, présence d'annexes et/ou d'équipements spécifiques de protection...).

La valeur déclarée de ses meubles et objets.

Toutefois, un autre élément est rarement mis en avant par les assureurs: la localisation géographique du bien à assurer. Par conséquent, vous ne serez pas traité de la même manière par votre assureur selon que vous habitez Paris, Nice, Saint-Étienne ou un bourg de Corrèze.

Assurance habitation: l'impact de la localisation, en chiffres

Comme le montre Assurland dans une étude publiée en juillet 2020, l'assurance habitation pour un appartement type de 60 à 90 mètres carrés coûtera 231 euros par an à un ménage habitant en Île-de-France. La région parisienne est la zone géographique la plus chère. Elle est suivie de très près par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (228 euros). L'Occitanie suit à 202 euros, tandis que la Bretagne ferme le ban, à 139 euros.

Moins de sinistres, mais des assurances plus chères en 2021 Selon UFC-Que Choisir qui a pris pour référence les vingt plus gros assureurs du secteur, six profils de ménages et cinq villes, la prime moyenne d'une assurance habitation a progressé de +2% en 2021. 80% des assureurs ont augmenté leurs tarifs sur la période. Pourtant, le nombre de sinistres enregistrés en 2020 a reculé de -4%, comme le rappelle la Fédération Française de l'Assurance. Le nombre de cambriolages a chuté de -57% sur les deux périodes de confinement (du 17 mars au 10 mai, puis du 30 octobre au 14 décembre), d'après les données issues de la base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. L'association de consommateurs rappelle, à juste titre, que les ménages peuvent espérer réaliser d'importantes économies sur leur prime d'assurance habitation en faisant jouer la concurrence. D'ailleurs, les conditions permettant de changer d'assureur ont été considérablement assouplies au cours des dernières années.

Ce classement par région est rigoureusement identique dans le cas des maisons individuelles de 90 à 130 mètres carrés, pour lesquelles la prime d'assurance habitation ressort en moyenne à 248 euros. L'Île-de-France culmine à 311 euros, là où la Provence-Alpes-Côte d'Azur s'affiche à 300 euros et l'Occitanie à 277 euros. La palme de l'assurance la moins onéreuse est attribuée une nouvelle fois à la Bretagne (209 euros).

Le montant d'une prime d'assurance dépend du risque

De telles disparités liées à la localisation peuvent être difficiles à accepter pour les assurés concernés par des primes élevées. Toutefois, elles s'expliquent. En effet, la notion de risque est centrale dans le calcul d'une prime d'assurance. En d'autres termes, plus le risque de sinistre est important, plus le coût d'une assurance habitation sera élevé.

Le montant d'une prime d'assurance est calculé sur la base de ce qui est appelé "la prime pure". Elle est égale à la moyenne (on parle ici d'espérance) des pertes auxquelles doit faire face l'assureur pour le risque qu'il assure. Et cette perte varie selon les régions, pour différentes raisons.

À savoir: d'autres critères impactant le prix d'une assurance habitation D'autres éléments sont pris en compte dans le calcul d'une prime d'assurance: o Le chargement de sécurité, permettant à l'assureur de faire face à des sinistres non prévisibles. o Les frais de gestion de l'assureur. o Les taxes perçues par l'État.

L'insécurité se concentre sur certaines régions

En termes d'insécurité et de cambriolages, les régions ne jouent pas sur un pied d'égalité. L'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie comptent parmi les plus exposées, en raison de la concentration de maisons individuelles et de foyers de délinquance. Sans surprise, on retrouve là les zones géographiques où les primes d'assurance habitation sont les plus élevées. Mais les spécificités sont parfois plus fines encore: au sein d'une même région, les primes peuvent varier de manière importante. En termes de cambriolages, il existe donc des zones de risque clairement définies.

Selon le rapport Insécurité et délinquance en 2019: bilan statistique, publié par le ministère de l'Intérieur, "deux ensembles de départements à forts taux de cambriolages de logements se distinguent: du Nord jusqu'à l'Île-de-France en passant par l'est du Bassin parisien et de la Vallée du Rhône jusqu'au pourtour méditerranéen (de l'Hérault jusqu'au Var)". En outre, "la Loire-Atlantique, la Gironde et la Haute-Garonne figurent parmi les départements les plus touchés par les cambriolages de logements en 2019".

Les événements climatiques restent localisés

De la même manière, les événements climatiques influencent la sinistralité et donc le montant des primes d'assurance. Certaines régions sont plus sensibles aux catastrophes naturelles comme les inondations, les tempêtes et les orages de grêle destructeurs.

Selon les données répertoriées par le cabinet spécialisé dans les risques naturels Ubyrisk Consultants, sur les 1.964 catastrophes naturelles répertoriées en France entre 2001 et 2020, près de 50% étaient d'origine météorologique (tempêtes, cyclones, intempéries, tornades, orages, grêle, neige). L'analyse de la répartition spatiale de ces événements montre une forte concentration dans le tiers sud du pays: 58% des événements recensés sont localisés sous la ligne allant de l'embouchure de la Garonne au sud de l'agglomération lyonnaise. Le surcoût en termes d'assurance habitation enregistré en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie s'explique là encore par un risque accru de sinistres.