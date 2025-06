Assurance auto : pourquoi l'assurance d'une voiture électrique est-elle plus chère ?

Combien coûte l'assurance d'une voiture électrique ? ( Crédits photo: © Halfpoint - stock.adobe.com)

Vous êtes passé à l'électrique en lieu et place de l'essence ou du diesel ? Vous allez certainement devoir payer plus cher votre cotisation d'assurance auto. Dans quelle mesure et pour quelle raison ?

Vous êtes passé à l'électrique pour rouler plus vert et moins cher ? Si une voiture électrique permet de faire des économies au moment de passer à la pompe en comparaison avec un véhicule thermique, il en va différemment lorsqu'il s'agit de régler sa cotisation d'assurance auto . Tel est le constat réalisé par le site d'information financière MoneyVox au travers d'une étude sur les différences tarifaires en fonction du type d'énergie. >

Un surcoût pouvant atteindre 18 % pour l'assurance des véhicules électriques

Le site d'information financière MoneyVox s'est penché sur la question des écarts tarifaires entre les versions essence ou diesel et les versions électriques de mêmes modèles. Résultat : l'écart de prix peut atteindre jusqu'à 18 %. C'est notamment le cas chez Opel. La prime d'assurance médiane pour une formule tous risques s'y élève à 609 euros pour un véhicule électrique, contre 513 euros pour un modèle identique de la marque en version essence ou diesel.

Même constat chez Hyundai. L'assurance d'un Hyundai Kona coûte 651 euros en version électrique, contre 556 euros pour le même modèle en version thermique, soit une différence de presque 100 euros. De manière générale, d'après le relevé tarifaire effectué grâce à l'outil MoneyVox Market Intelligence, la différence de tarif entre l'assurance d'une voiture électrique et celle d'une voiture essence ou diesel est en moyenne de 10 %, avec un surcoût minimum de 5 % chez BMW.

Pourquoi assurer une voiture électrique revient plus cher ?

Si l'assurance d'une voiture électrique est globalement plus chère que celle d'une voiture thermique, ce n'est pas un hasard. En effet, le prix de vente des voitures qui roulent à l'électricité est plus élevé et, en cas de sinistre, le coût des réparations à réaliser est également plus conséquent. Selon les données issues de l'observatoire 2024 de l'association Sécurité routière automobile (SRA), les véhicules 100 % électriques coûtent en moyenne 14,3 % de plus lors d'une réparation. Un surcoût qui passe même à 15,7 % pour les voitures hybrides.

Résultat : les compagnies d'assurance appliquent des primes plus élevées afin de pouvoir compenser des tarifs plus élevés pour les pièces et pour la main d'œuvre en cas de sinistre. Une différence de prix entre les véhicules électriques et thermiques qui pourrait encore s'accentuer, alors que la Taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) s'applique désormais de la même façon à tous les véhicules, alors que les voitures électriques en étaient exonérées en tout ou partie lorsqu'elles avaient été achetées neuves en 2023 ou en 2024.

Comment assurer moins cher sa voiture électrique ?

Vous voulez réduire le niveau de votre prime d'assurance auto ? De nombreux paramètres influencent le prix d'un tel contrat, et les politiques tarifaires des compagnies d'assurance peuvent varier de façon notable. Tous les deux ans, il est ainsi recommandé de faire jouer la concurrence en demandant des devis auprès de plusieurs assureurs, ou d'utiliser un comparateur afin de trouver le meilleur prix en quelques clics. L'occasion de faire également un point sur les garanties souscrites et de supprimer des options inutiles ou faisant doublon avec un autre contrat d'assurance.

Et pour maximiser les économies sur son contrat d'assurance auto, les propriétaires de véhicules électriques peuvent aussi miser sur les offres promotionnelles de certaines compagnies d'assurance. En effet, plusieurs acteurs mettent en avant des réductions tarifaires ciblées sur les voitures électriques. En mai 2025, la Maaf proposait notamment une réduction de 100 euros pour sa première cotisation auto, tandis qu'Allianz annonçait une réduction équivalente à 2 mois d'assurance.