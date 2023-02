Assurance auto : passer au tiers pour alléger son budget, bonne ou mauvaise idée ?

(Crédits photo: © ArLawKa - stock.adobe.com)

Alors que l'inflation pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français, nombre d'entre eux se demandent comment réduire leurs dépenses. Faut-il revoir son contrat d'assurance auto à la baisse ?

Plus d'un véhicule sur deux est couvert par un contrat d'assurance auto tous risques, le plus haut niveau de couverture. Pourtant, plus de 70 % des Français seraient prêts à renoncer à assurer leur voiture afin de réaliser des économies. Cette option, à la fois dangereuse et illégale, est à écarter. En lieu et place, la solution est-elle simplement de réduire son niveau de couverture en passant au tiers pour faire baisser ses dépenses mensuelles ?

Un intérêt croissant pour l'assurance auto au tiers

Actuellement, les contrats d'assurance auto tous risques sont majoritaires, représentant 55 % du total des contrats. Les 45 % restants sont répartis entre le tiers et le tiers +, deux formules moins coûteuses, mais également moins couvrantes en cas d'accident ou de sinistre. Toutefois, les Français sont de plus en plus intéressés par les formules au tiers. Pour preuve : le comparateur d'assurance Assurland a constaté une augmentation du nombre de devis au tiers de 30 % sur la période allant de janvier 2021 à janvier 2022.

En effet, l'assurance au tiers ou au tiers + permet de faire des économies en allégeant la somme à payer chaque mois à son assureur. Le contexte est donc propice à un engouement pour ces formules. En effet, l'inflation grève le pouvoir d'achat des Français, en particulier sur les dépenses liées à l'alimentation, à l'énergie et au carburant. Qui plus est, assurer son véhicule est de plus en plus cher, les compagnies d'assurance répercutant en cas de sinistre la hausse du prix de la main-d'œuvre, et surtout du prix des pièces détachées, qui a grimpé de 10 % entre 2021 et 2022.

Une baisse de prix qui se répercute sur le niveau de couverture

Alors même que le nombre de devis au tiers a fortement augmenté chez Assurland, pour rappel 30 %, l'entreprise constate un faible taux de transformation, seulement 3 % des demandes effectuées sont concrétisées en contrats. Et pour cause : si le tiers présente bel et bien l'avantage d'être moins cher que le tous risques, le niveau de couverture des risques est lui aussi revu à la baisse.

Avec un contrat tous risques, l'automobiliste est protégé qu'il soit responsable ou non de l'accident, et que le tiers soit identifié ou non. L'assurance au tiers, de son côté, ne couvre que le minimum : les dommages matériels et physiques causés à autrui. Une formule intermédiaire existe également, le tiers plus, qui englobe à la fois la responsabilité civile et quelques options supplémentaires, à l'instar de la garantie vol ou incendie, ou de l'assistance 0 kilomètre en cas de panne.

Quelle solution pour faire des économies sur son assurance auto ?

Les conducteurs sont bien conscients des différences de garanties entre les différents niveaux de contrats, ce qui explique le constat d'Assurland, également partagé par Fanny Limare-Wold de L'Olivier Assurance : "On constate un intérêt marqué pour l'assurance au tiers même si on ne note pas un nombre de signatures de contrats en hausse". Les Français se renseignent donc, mais ne passent pas encore le cap.

Toutefois, les assurés ne sont pas sans recours pour faire baisser leur facture. À niveau de couverture comparable, il peut être intéressant d'effectuer des devis comparatifs pour ses contrats d'assurance, en particulier si ceux-ci ont été souscrits de longue date chez son assureur. Faire le point sur les différentes garanties accordées peut aussi permettre de supprimer des options coûteuses et inutiles, par exemple la protection juridique si l'on dispose déjà d'un contrat similaire. Le niveau de franchise, notamment pour le bris de glace, est aussi une variable qui peut permettre d'alléger le coût de son assurance auto.