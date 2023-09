Assurance auto et habitation : de nouvelles hausses des tarifs en 2024

Le secteur "paye l'inflation et les effets du dérèglement climatique" et pourrait augmenter ses tarifs de 3% à 4% en moyenne sur l'automobile, et jusqu'à 8% sur l'habitation.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Inflation et augmentation des sinistres devraient pousser les tarifs les tarifs de l'assurance auto et habitation en 2024, à peu près autant qu'en 2023 voire légèrement davantage.

Alors que le secteur s'était engagé auprès de Bercy il y a un an à modérer ses tarifs, en ne les augmentant pas plus vite que l'inflation, cet accord prendra officiellement fin en décembre. Les assureurs pourront-ils prendre de nouveaux engagements, comme Bruno Le Maire l'a récemment demandé dans les colonnes du magazine spécialisé L'Argus de l'assurance ?

"L'équation pourrait être difficile à résoudre l'an prochain", estime dans un communiqué le comparateur d'assurance Assurland. Si les hausses de tarifs pourraient être du même ordre qu'en 2023, l'inflation, elle, devrait commencer à refluer, selon les prévisions des économistes. Le secteur "paye l'inflation et les effets du dérèglement climatique" , a déclaré auprès de l' AFP Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, précisant que le sujet des évolutions tarifaires ne relève pas de la fédération mais de chaque compagnie.

Aucun assureur interrogé par l' AFP n'a toutefois souhaité s'exprimer sur le sujet pour le moment, à l'exception d'Adrien Couret, directeur général du groupe Aéma, qui avait indiqué début septembre qu'il allait falloir s'attendre à des hausses prix qui "tourneront autour de l'inflation". Les assureurs devraient majoritairement dévoiler leurs tarifs d'ici la fin de l'année.

Jusqu'à 4% de hausse

En assurance auto, le comparateur Assurland s'attend à des hausses comprises entre 3,5% et 4% , soit plus que les 2,5% à 3% observés en 2023. Des prédictions similaires à celle du cabinet Facts & Figures, qui table sur +4%, après +2% à +3%, tandis que le cabinet Addactis évoque une hausse qui pourrait aller de 4% à 5%.

Dans une étude publiée lundi, Facts & Figures souligne que "la baisse importante du nombre d'accidents en 2023 combinée avec une météo relativement favorable à ce jour (nombre limité d'événements de type grêle, orage, inondation) permet d'absorber une partie de la hausse à la fois du prix des pièces détachées et de la main d'œuvre dans les garages".

Selon l'association Sécurité et réparation automobiles, les coûts de réparation ont augmenté de 8,42% sur un an au deuxième trimestre. Outre l'augmentation du prix des pièces, avec par exemple +13,1% en moyenne entre 2022 et 2023 pour un rétroviseur conducteur selon Facts & Figures, les garages ont davantage besoin de compétences en électromécaniciens que de simples mécaniciens, ce qui alourdit la facture.

Quant à l'utilisation de pièces d'occasion, elle "continue de progresser mais trop lentement", a déclaré Franck Le Vallois. Au premier semestre, 4,7% des pièces remplacées étaient "de réemploi", contre 3,5% en 2022.

Sur l'assurance habitation, il est possible que la profession cherche à se refaire après une année 2022 très difficile en raison de sinistres climatiques qui ont coûté plus de 10 milliards d'euros aux compagnies . Surtout, la sécheresse, qui cause des dommages aux maisons construites sur un sol argileux, coûte de plus en plus cher. Alors que la facture moyenne était de 250 millions par an sur la période 2011-2015, elle est passé à 1,2 milliard entre 2016 et 2022, avec au moins 3 milliards rien que pour 2022.

Si la note pour les assureurs devrait être globalement moins salée cette année du côté des catastrophes climatiques, par rapport à 2022, "nous sommes sur une tendance haussière", rappelle Franck Le Vallois.

Dans ce contexte, les assureurs pourraient augmenter leurs prix de 8% mais se contenteront probablement d'une hausse de 6%, après les 3% à 5% de 2023. Assurland, de son côté, s'attend à +5%, comme en 2023 selon son estimation, et Addactis de son côté évoque une hausse de 6,5% à 7,5%.