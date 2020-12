Assurance auto : des écarts de prix de près de 400 € en fonction du département

Entre Marseille et les Deux-Sèvres, le prix d'une assurance auto peut varier du simple au double. (illustration) (Pixabay / StockSnap)

Le prix des assurances auto varie d'un département français à l'autre, avec des différences allant parfois jusqu'à 80 % d'écart de tarif. Que ce soit pour un couple avec enfants ou un étudiant, les départements d'Ile-de-France et du pourtour méditerranéen sont les plus chers.

Assurer son véhicule peut coûter plus ou moins cher en fonction du département où l'on vit. Un automobiliste à Marseille va par exemple payer son assurance 86 % plus cher qu'un automobiliste basé à Niort (Deux-Sèvres). C'est le bilan d'une étude de Meilleure Assurance, le comparateur d'assurance de Meilleurtaux.com, relayée par BFMTV.

Près de 400 € de différence

Pour réaliser son comparatif, Meilleure Assurance a pris en compte deux profils : d'un côté un couple marié d'une trentaine d'années avec deux enfants, possédant une Peugeot 3008 neuve, avec une formule d'assurance Tous Risques et 50 % de bonus ; de l'autre côté un étudiant de 21 ans avec une Peugeot 208 âgée de trois ans, en formule Tous Risques et 10 % de bonus. Différentes simulations d'assurance pour ces deux profils ont été faites partout en France.

Pour le couple marié, le tarif moyen est de 527 €. La cotisation la moins élevée se trouve à Niort (Deux-Sèvres), à 443 €. Un même couple paiera 827 € dans les Bouches-du-Rhône, soit une différence de 384 €. En observant la carte, on distingue que les départements les plus élevés sont en région parisienne et sur le pourtour méditerranéen, ainsi que dans le Rhône et le Nord. Dans la majorité des départements situés dans le centre-ouest, la cotisation est inférieure à la moyenne nationale.

Les accidents font monter les prix

Pour l'étudiant, le constat est identique. Les cotisations les plus élevées se trouvent en Ile-de-France, dans le sud-est de la France et en Corse. Plusieurs départements de Rhône-Alpes sont au-dessus de la moyenne nationale (1 307 €), ainsi que la Gironde et le Nord. C'est à nouveau dans les Bouches-du-Rhône que l'assurance auto est la plus chère, à 1963 €.

Ces écarts parfois très larges s'expliquent essentiellement par une concentration de véhicules plus élevée dans certains départements. Le nombre d'accidents et de sinistres ainsi que le coût des réparations automobiles, qui varie en fonction de l'âge du parc automobile, joue aussi un rôle.