Arnaques aux panneaux solaires : comment les repérer et s’en protéger ? / iStock.com - AlexLMX

Des offres (trop) attractives

Non, il n’est pas possible d’installer des panneaux solaires pour un euro. L’État ou la mairie de votre commune ne va pas non plus payer la facture à votre place. Le coût de la mise en place de panneaux solaires dépend notamment de l’ampleur du chantier. À titre indicatif, un tel projet coûte en moyenne 2/3 € par Wc, soit environ 8 000/9 000 € pour une installation de 3 kWc. Des dispositifs permettant de réduire la facture globale existent.

Panneaux bon marché, acheteur arnaqué ?

Si vous voyez des panneaux solaires à prix bas, la qualité n’est probablement pas au rendez-vous. De plus, des prix bas peuvent être synonymes de production d’énergie relativement limitée. Mieux vaut se tourner vers des panneaux dont le prix est plus élevé mais qui seront de qualité et qui vous permettront de profiter d’une puissance adaptée à vos besoins.

Le démarchage téléphonique : une pratique interdite

Des entreprises continuent de nous démarcher par téléphone. Pourtant, la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 interdit cette pratique. Si vous n’avez pas demandé à être contacté par telle ou telle entreprise, coupez court à la conversation. Attention également aux arnaqueurs qui se font passer pour des agents de l’État, par exemple.

Des promesses creuses

Une entreprise vous contacte pour l’installation de panneaux solaires et vous promet une autonomie complète ? Le choix des mots est important. « Autonomie » signifie que vous êtes indépendant du réseau de distribution électrique et ne consommez que l’électricité que vous produisez. C’est possible mais complexe à mettre en place. « Autoconsommation » signifie que vous consommez l’électricité que vous produisez. Vous pouvez vendre le surplus au réseau via un contrat d’obligation d’achat.

L’étude technico-économique, une étape immanquable

Une entreprise vous propose un devis sans avoir effectué une étude technico-économique ? Fuyez ! Il est essentiel qu’une telle étude soit faite car elle prendra en compte les spécificités de votre installation : ensoleillement de votre lieu d’habitation, pente du toit… Seule une étude technico-économique permet de mettre en place un projet adapté. Ne signez pas de devis si une telle étude n’a pas été réalisée. La pose de panneaux doit se faire dans les règles de l’art.

Informations et conseils utiles

Il existe trois types de panneaux solaires : les panneaux thermiques (eau chaude sanitaire) ; les panneaux photovoltaïques (électricité) ; les panneaux aérovoltaïques (eau chaude sanitaire et électricité). Avant de signer un devis, renseignez-vous sur l’entreprise et regardez le délai de rétractation (il doit être de 14 jours). Si vous suspectez une fraude, prévenez la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude). Si vous êtes victime d’une arnaque, vous pouvez faire jouer votre droit de rétractation (par courrier recommandé avec accusé de réception). Vous avez également la possibilité de contacter une association de défense des consommateurs, saisir un conciliateur de justice voire, si nécessaire, porter plainte.