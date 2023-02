Arnaqué, François Berléand peine à se débarrasser de sa ferme en ruine

La famille Kretz, à l’affiche dans la série

C’est la double peine pour les Kretz. Ils viennent de se voir retirer le mandat de vente de la maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette. Un trop grand nombre de curieux auraient tenté d’approcher la propriété depuis que la veuve du chanteur a confié la vente à la célèbre famille d’agents immobiliers. La série L’Agence diffusée sur Netflix et sur TMC a placé les Kretz sur le devant de la scène. Cette médiatisation qui habituellement sert leurs projets s’est retournée contre eux cette fois-ci. Maintenant, c’est au tour de l’acteur François Berléand de faire défaut aux agents immobiliers bien connus du grand public pour une ferme située dans le Pays basque dans un état plus que lamentable.

Jeudi 2 février, dans un épisode de la troisième saison de la série L’Agence diffusée sur TMC, l’acteur a refusé une offre à 450.000 euros pour son ancienne ferme délabrée, estimant que cela ne suffirait pas à rembourser son crédit de 585.000 euros. « C’est impossible, c’est même pas envisageable [...] j’en peux plus de payer pour cette ruine », assure François Berléand. Les Kretz avaient bien conscience que l’offre était éloignée des attentes de l’acteur mais étant donné l’état du bien, ils l’ont quand même soumise à François Berléand.

L’acteur a créé la surprise en assurant avoir trouvé un acquéreur dans son propre réseau: « J’ai une offre de quelqu’un qui connaît très bien le principe des travaux. Il a fait venir des tas de gens et lui m’a dit: Je te fais une proposition entre 680.000 et 600.000 euros », une offre supérieure à celle du potentiel acquéreur déniché par les Kretz . Et pourtant, comme le soulignait le père de Martin et de Valentin, « on a créé une belle annonce avec de belles photos, un film », et Martin pensait avoir trouvé « le profil parfait ». Fair-play, les Kretz reconnaissent qu’ils sont déçus mais ils se montrent tout de mêmes heureux que l’acteur ait trouvé un acheteur. Ils n’avaient pas voulu signer de contrat d’exclusivité avec lui et doivent le regretter aujourd’hui. En attendant, ils continuent de conseiller François Berléand. « Vérifiez quand même la solvabilité financière de votre client », lui recommandent-ils.

Une maison en travaux depuis 6 ans

L’acteur a enchaîné les mésaventures. Des entreprises qu’ils a mandatées ont fait faillite, une autre lui a assuré qu’elle allait s’occuper des travaux avant le confinement mais elle n’a rien fait. Tant et si bien que six ans plus tard, la maison est toujours en chantier. Les Kretz auront au moins fait avancer les choses puisque grâce à eux François Berléand a porté plainte contre ceux qui l’ont arnaqué. L’acteur a un constat d’huissier et assure avoir « pris enfin conscience de la gravité des choses ». Et qui sait, ils trouveront peut-être le futur nid douillet de François Berléand. Lorsque Martin lui demande s’il n’a pas d’autre projet immobilier à Paris, le comédien lui répond: « Si vous avez un 200 m² avec balcon, terrasse, vue sur tout Paris, je suis preneur mais 2 millions d’euros pas plus et avec ascenseur ». Un « challenge facile, à notre hauteur », affirment Martin et son père.