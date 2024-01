Arnaque : bien élaborée, cette fausse amende pour excès de vitesse contient deux détails révélateurs

Les arnaqueurs menacent de faire grimper la fausse amende à 200 euros si un paiement n’est pas effectué avant la date mentionnée. Illustration. (Rostichep / Pixabay)

Les habitants du Morbihan sont appelés à la vigilance face à une nouvelle arnaque qui touche le département. Un message fait croire aux personnes ciblées qu’elles ont commis un excès de vitesse en France et les invite à régler l’amende sur un site frauduleux, rapporte Actu Morbihan , lundi 22 janvier 2024.

Plusieurs d’entre elles se sont récemment présentées au commissariat de Vannes pour signaler cette escroquerie. Particulièrement bien élaboré, le message a étonné les forces de l’ordre par sa ressemblance avec un courrier officiel. « C’est bien fait. L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) vous réclame 135 euros d’amende avec une référence. Il faut payer avant le 25 janvier » , décrit l’un des agents.

Des indices d’une arnaque

Les arnaqueurs ne s’arrêtent pas là et menacent même leurs victimes d’une majoration à 200 euros, en cas de non-paiement avant la date mentionnée. Deux petits détails permettent néanmoins de déceler la supercherie. En effet, les auteurs de la fausse contravention ont, pour une raison inconnue, converti la somme à payer en dollars. De plus, en prêtant attention au lien fourni pour procéder au règlement, on constate que celui-ci termine par .fr.com.

Les policiers ont tenu à alerter les habitants, en rappelant que « les contraventions ne sont pas envoyées par mail, c’est toujours un courrier papier » . Pour l’heure, si plusieurs personnes ont fait remonter l’arnaque, aucune plainte n’a été déposée concernant une victime qui aurait procédé au paiement sur la fausse plateforme.