Arnaque aux faux coursiers : comment une retraitée française a perdu toutes ses économies

Une retraitée, victime de l'arnaque aux « faux coursiers », a perdu 1 500 euros. (illustration) (Peggy_Marco / Pixabay)

L'arnaque aux « faux coursiers » continue de faire des victimes partout en France. La Dépêche évoque ainsi le cas d'une retraitée toulousaine en situation de handicap qui s'est fait voler 1 500 € au terme d'un stratagème rondement mené, ce vendredi 24 mai.

La vieille dame a d'abord reçu dans l'après-midi un SMS prétendument envoyé par l’assurance maladie. Elle ne s'est pas méfiée, a cliqué sur le lien qu'il contenait et a rempli un formulaire en ligne. Quelques minutes plus tard, un homme l'a appelée en se faisant passer pour un conseiller de sa banque. Il lui a fait croire qu'elle venait d'être victime d'un piratage en cliquant sur le lien et qu'il fallait qu'elle suive ses instructions pour éviter le pire.

Un coursier récupère la carte bancaire de la retraitée

Le malfaiteur lui a alors soutiré plusieurs informations, notamment ses coordonnées bancaires, puis lui a vivement conseillé de remettre sa carte bleue à un coursier pour que sa banque la récupère. Là encore, tout va très vite. Vers 16 h, une femme frappe à la porte de la retraitée et récupère la carte bancaire.

Lorsque la victime s'est aperçue qu'elle avait été lésée et a alerté la police, la somme de 1 500 euros avait déjà été retirée sur son compte en banque, à un distributeur. Depuis 2023, une dizaine de personnes auraient été victimes de cette arnaque en Haute-Garonne, indique le quotidien régional. Le préjudice s'élève parfois à plusieurs milliers d'euros.