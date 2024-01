Arnaque aux crypto-monnaies : l'image de la nouvelle Miss France détournée sur les réseaux sociaux

Une arnaque aux crypto-monnaies circule sur les réseaux sociaux. (illustration) (BenjaminNelan / Pixabay)

De nombreuses publications diffusées sur Facebook ou Instagram depuis le 26 décembre 2023 prétendent qu'Ève Gilles, Miss France 2024, a fait la promotion d'un site de crypto-monnaies. Selon ces messages, la jeune femme aurait révélé en direct sur Quotidien (TMC), au 13 heures de TF1, ou dans Quelle Époque (France 2), une « information financière » qui pourrait « ébranler les fondements de la société française » . Cette fausse information est en réalité une publicité pour un site de trading et donc une arnaque, selon les informations de Numerama .

De faux articles de presse

Au total, on dénombre près de 590 de ces publicités frauduleuses utilisant l’image de la nouvelle Miss France, avec plusieurs centaines de milliers de vues, indiquent nos confrères. À chaque fois, le post prétend qu’Ève Gilles est intervenue dans une émission de grande écoute, a révélé une information financière capitale, et a été qualifiée « d’irresponsable » par l’animateur. Le texte est accompagné d’une photo qui varie, soit une image en plateau avec une fausse citation en bandeau, soit un montage montrant son visage ensanglanté.

Le post vient avec un faux article prétendant venir du journal Le Monde ou Libération . Il y est raconté que la Miss France 2024 a révélé un « secret » bancaire en direct, entraînant un appel de la Banque de France pour demander l’arrêt immédiat du programme. Cependant, un enregistrement de l’émission aurait pu être conservé et reproduit dans l’article, mais risquerait lui aussi d’être supprimé. Le « secret » serait celui d’une plateforme d’investissement capable de transformer 250 euros en 1 million en quelques semaines. L’article donne un lien vers le site mentionné.

Des publicités encore actives

L’enquête de Numerama a montré que toutes les publicités ne renvoyaient pas vers le même site de trading, qui peut tout autant s’appeler Immediate Cipro AI, Immediate Edge, Immediate Connect, ou encore SeguroFX. Ces quatre pages, créées en 2023, ont fait l’objet de signalements sur Internet. SeguroFx est présenté comme une arnaque sur le site Warning Trading, tandis que les trois autres usurperaient l’identité d’autres plateformes.

S’il s’agit d’un nouveau cas d’arnaque par la fonction publicité de Facebook et Instagram, toujours peu modérée, la campagne a ici étonné par son ampleur, alors que 68 de ces publicités, toutes bannies en théorie des deux réseaux sociaux, seraient encore actives. Contacté, Meta n’a pas souhaité réagir sur ce cas précis, alors que d’autres publicités trompeuses commenceraient désormais à circuler avec l’image de Virginie Effira.