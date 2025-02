Argent du couple : comment bien épargner ? / iStock.com - fizkes

Définir des objectifs communs et choisir les supports d'épargne appropriés

Avant de choisir des produits d'épargne, discutez ensemble de vos aspirations financières. Qu'il s'agisse de constituer une épargne de précaution pour les imprévus, de financer un voyage, d'acheter un bien immobilier ou de préparer la retraite, établir des objectifs précis facilite la mise en place d'une stratégie adaptée. Selon vos objectifs et votre horizon de placement, différents supports peuvent être envisagés : Livrets d'épargne réglementés : Le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) ou le Livret d'Épargne Populaire (LEP) sont des options sûres pour une épargne disponible à tout moment. Toutefois, ces livrets sont individuels et ne peuvent être ouverts conjointement. Chaque membre du couple peut en détenir un, permettant ainsi de doubler les plafonds de dépôt ; Livrets d'épargne non réglementés : Certaines banques proposent des livrets non réglementés pouvant être ouverts en compte joint. Ces livrets offrent une rémunération définie par l'établissement bancaire et peuvent constituer une solution pour épargner à deux ; Assurance-vie en co-adhésion : Les couples mariés, sous le régime de la communauté universelle ou sous le régime de communauté des biens réduite aux acquêts, peuvent souscrire un contrat d'assurance-vie en co-adhésion. Ce support permet de diversifier les placements entre fonds en euros et unités de compte, offrant ainsi un potentiel de rendement intéressant sur le long terme. Il est important de préciser les modalités en cas de décès de l'un des co-souscripteurs, notamment en rédigeant une clause spécifique pour assurer la transmission des fonds au conjoint survivant.

Mettre en place une épargne commune et individuelle et automatiser les versements

Pour une gestion équilibrée, il est conseillé de combiner une épargne commune dédiée aux projets partagés et des épargnes individuelles pour les dépenses personnelles. Cette approche permet à chacun de conserver une certaine autonomie financière tout en contribuant aux objectifs du couple. Mettre en place des versements programmés vers vos supports d'épargne facilite la discipline financière. En définissant un montant et une fréquence de versement, vous assurez une croissance régulière de votre épargne sans y penser. Il est recommandé d'effectuer ces virements en début de mois pour optimiser la rémunération des livrets.

Adapter la répartition des contributions et communiquer ouvertement sur les finances

Si vos revenus diffèrent, envisagez de répartir les contributions aux dépenses communes au prorata des revenus de chacun. Cette méthode garantit une équité financière et permet à chaque partenaire de participer selon ses moyens, tout en préservant la capacité d'épargne individuelle. La transparence est essentielle pour éviter les malentendus. Discutez régulièrement de votre situation financière, de vos dépenses et de vos objectifs. Cette communication renforce la confiance et facilite la prise de décisions communes concernant l'épargne et les investissements.