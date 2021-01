Argent de poche : donnez-vous plus ou moins que la moyenne à vos enfants ?

En France, 9 adolescents sur 10 reçoivent de l'argent de poche de la part de leurs parents (Crédit photo: © cherryandbees - stock.adobe.com)

Trop ou pas assez ? Les parents s'interrogent souvent sur le montant d'argent de poche adéquat à verser aux enfants. Alors, quelle somme donner ? Une étude permet de mettre en lumière certaines tendances.

Par MoneyVox,

En France, 9 adolescents sur 10 reçoivent de l'argent de poche de la part de leurs parents. Une initiative qui est souvent louée pour ses vertus : responsabilisation, autonomie, preuve de confiance... Vous ne savez pas à quel âge démarrer ? Vous hésitez sur la somme à leur confier ? Découvrez ce qu'ont fait les 1 000 parents d'adolescents scolarisés au collège et au lycée, interrogés par l'Institut Poll&Roll du 4 au 09 décembre 2020.

Pourquoi donner de l'argent de poche à ses enfants ?

Lorsque les enfants grandissent, la question de l'argent de poche revient régulièrement sur la table. Selon le sondage commandé par Pixpay, une banque pour adolescents, ce sont ainsi 9 parents sur 10 qui y ont recours. Et ce n'est pas sans raison : leur donner de petites sommes d'argent présente de nombreux avantages, et en premier lieu celui de leur prouver votre confiance et de les encourager à devenir autonomes. Apprendre la valeur de l'argent, savoir comment le dépenser ou l'économiser est un premier pas vers une gestion de leurs propres finances lorsqu'ils feront leurs études ou entreront dans la vie active. En leur donnant de l'argent de poche, vous leur permettez également de prioriser leurs achats, de prévoir des dépenses à plus ou moins long terme, et ainsi de se projeter dans l'avenir. Enfin, pour les plus petits, l'argent de poche revêt aussi une autre dimension : celle de leur apprendre à compter, à additionner et à soustraire au travers de pièces et de billets.

Argent de poche : combien donner ?

Lorsque l'on n'a pas de point de comparaison, il est difficile de savoir quelle somme donner. Ni trop, pour éviter les dépenses superflues, ni trop peu, pour qu'ils puissent réellement développer leurs compétences de gestionnaire. L'étude apporte des éclaircissements bienvenus : en moyenne, les parents donnent 30 euros par mois à leurs enfants, un chiffre en léger recul puisqu'en 2019, la moyenne mensuelle était de 33 euros. Par ailleurs, le sondage met en lumière des disparités étonnantes : les garçons reçoivent généralement plus (32 euros par mois) que les filles (28 euros par mois).

À partir de quel âge donner de l'argent de poche ?

Incités par leurs conversations avec leurs amis à l'école ou au collège, certains enfants sollicitent rapidement leurs parents pour avoir de l'argent de poche. En règle générale, il est possible de commencer aux alentours de 10 ans, mais, bien entendu, il n'existe aucune règle universelle. S'adapter à son enfant, à ses valeurs éducatives et à son niveau de revenu est essentiel. Par ailleurs, l'étude de Poll&Roll met en évidence que le montant confié varie en fonction de l'âge de l'enfant. Entre 10 et 12 ans, la moyenne s'établit à 18 euros par mois, entre 13 et 14 ans à 26 euros par mois, entre 15 et 16 ans à 37 euros par mois et enfin entre 17 et 18 ans à 44 euros par mois.