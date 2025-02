Argent : 7 mesures importantes pour vos finances avec le budget 2025

Quelles sont les principales mesures de la loi de finances 2025, finalement adoptée, qui impactent vos finances ? ( Crédits photo: © splitov27 - stock.adobe.com)

A l'issue d'un processus chaotique, le budget 2025 a été adopté par le Parlement. De nouvelles mesures vont entrer en vigueur. Des changements qui ne vont pas être sans conséquences sur les finances des Français. Quels sont-ils ?

Revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, hausse des frais de notaire, extension du prêt à taux zéro … de nombreuses mesures, certaines favorables au portefeuille des Français et d'autres non, ont été adoptées par l'intermédiaire du vote du budget 2025. À quels changements faut-il s'attendre, sous quelles conditions et quels seront les foyers concernés ? Le point sur 7 mesures parmi les plus importantes pour les finances des ménages.

Mesure n° 1 : l'indexation de 1,8 % du barème de l'impôt sur le revenu

Si le barème de l'impôt sur le revenu n'avait pas été revalorisé, plus de 600 000 foyers fiscaux non-imposables risquaient de devenir imposables en 2025. Heureusement, le vote du budget 2025 met un terme à cette menace. Néanmoins, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu qui a été décidée est moins importante que prévue : 1,8 % au lieu des 2 % précédemment évoqués. En cause ? Une inflation hors tabac réduite à 1,8 % en 2024 selon les derniers chiffres de l'Insee.

Mesure n° 2 : la hausse des frais de notaire sur certains achats immobiliers

À l'exception de l'acquisition d'une résidence principale, les Français qui achètent un bien immobilier vont parfois devoir payer davantage de frais de notaire. En effet, les collectivités locales peuvent désormais augmenter le montant des droits de mutation à titre onéreux, ou DMTO, qui sont collectés par les notaires de 0,5 point.

Mesure n° 3 : un accès au prêt à taux zéro élargi

L'échec de l'adoption du premier projet de loi de finances faisait craindre qu'une mesure favorable au portefeuille des Français soit abandonnée : celle relative à l'élargissement de l'accès au prêt à taux zéro (PTZ). Le récent vote du budget a néanmoins de quoi rassurer, puisqu'il prévoit que tous les projets de construction d'un logement neuf pourront être financés via un PTZ, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, et ce sur l'ensemble du territoire pour les primo-accédants.

Mesure n° 4 : une nouvelle exonération pour les dons d'argent aux enfants et petits-enfants

L'un de vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants veut acheter sa résidence principale ou y réaliser des travaux de rénovation énergétique ? Vous pouvez désormais leur faire un don d'argent exonéré d'impôt à hauteur de 100 000 euros par donateur au même donataire, et de 300 000 euros par donataire.

Mesure n° 5 : la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)

Dans l'objectif d'éviter une sur-optimisation fiscale, le budget 2025 prévoit l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus, ou CDHR. Le principe ? Instaurer un "impôt plancher à 20 % des revenus des ménages aisés" résumait Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, au cours du mois de janvier 2025. Cet impôt est néanmoins temporaire, le gouvernement planchant sur une formule à plus long terme pour l'imposition des plus fortunés.

Mesure n° 6 : des modalités d'utilisation réduites pour le chèque énergie

Compris entre 48 et 277 euros, le chèque énergie vient soulager le portefeuille des Français en matière de paiement de leurs factures d'énergie ou de travaux de rénovation. Concernant ce second usage, l'échange qui était encore possible l'an dernier d'un chèque énergie contre un chèque travaux d'une durée de 3 ans n'est plus à l'ordre du jour. Le budget 2025 supprime cette possibilité pour les bénéficiaires du chèque énergie.

Mesure n° 7 : le calcul des plus-values sur les biens meublés corrigé

Vous envisagez de vendre un bien immobilier que vous louez en tant que meublé sous le régime réel ? Dans ce cas, vous allez devoir réintégrer les amortissements que vous aviez fiscalement déduits pour déterminer la plus-value réalisée. Les vendeurs concernés vont donc avoir davantage d'impôts à régler sur les ventes immobilières conclues.